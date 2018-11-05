Mustafa Cengiz fena bombaladı: Sen gerilla değilsin vur kaç olmaz

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Spor Toto Süper Lig'de 11.hafta maçında 2-2 biten olaylı derbi sonrası ilk kez konuştu.

"Fenerbahçe maçı için gereken açıklamalar yapıldı, üzerine ekleyeceklerim var tabii ancak şu anda değil. Önümüzde Schalke maçı var ve bu maç hem bizim hem de Türkiye açısından çok önemli" diyen Cengiz, ''İkinci başkanımız, teknik direktörümüz, hatta hızını alamayan bir yönetim kurulu üyemiz sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalar yapmış. Bunlar üzerine ekleyeceğim şeyler var tabii ancak Schalke maçı öncesi bu açıklamayı yapma sebebim konsantrasyon. Galatasaray ve rakiplerimizin kurtuluşu, şampiyonluklara ve Şampiyonlar Ligi'nde mücadeleden geçiyor. Bizim için bu marka değeri ve ekonomik olarak da çok önemli. Öncelikle Schalke maçına konsantrasyonumuzu bozmayalım.'' ifadelerini kullandı.

''MAÇIN TADI KAÇTI'' Mustafa Cengiz şu ifadeleri kullandı;

''Skor 2-0 iken Ali Koç'a tribünler neden boşalıyor diye sormak istemedim, yanlış anlaşılabilirdi. Bir maç gitti ve bu candan daha önemli bir şey yok. Geçmişi unutalım demiyorum ama takılı kalmayalım. Koray Şener'in vefatını maç esnasında öğrendik. Ali Koç'la maç içerisinde konuştuk, inanın moralimiz çok bozuldu. Maçın tadı kaçtı. "Seni sevmeyen ölsün" tezahüratından bile bir şeyler çıkarmaya çalışıyorlar.

''DİLERDİM Kİ 7-0 OLSUN'' Dilerdim ki 7-0 yenelim, 6-0 psikozunu bozalım ama genel anlamda hakem kötü bir performans sergilendi. Biz, Fenerbahçe maçında bir haksızlığa uğradığımızı düşünüyoruz. Rakibimiz farklı düşünebilir ancak bizim düşüncemiz bu.

  • Spor 05 Kasım 2018 11:42
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