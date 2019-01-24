Muş'ta kar kalınlığı 10 metreye ulaştı

Bölgede bir haftadan beri etkili olan kar ve fırtına nedeniyle 9 köy ile 22 mezraya ulaşım sağlanamadığını ifade eden Şentürk, şunları söyledi: “Özellikle fırtınanın etkili olduğu bölgelerde yaptığımız ölçümlerde kar kalınlığı yer yer 10 metreye ulaşmış durumdu. Kış şartlarından bu bölgede yer alan köylerimize ulaşmakta zorlanıyoruz. Ekiplerimiz 24 saat esasına göre 3 günden beri çalışıyor.