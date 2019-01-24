Muş'ta kar kalınlığı 10 metreye ulaştı

MUŞ'ta 9 köy ve 22 mezraya ulaşımın sağlandığı Üçevler grup köy yolunda karla mücadele çalışması yapan ekipler, kar kalınlığının 10 metreyi bulduğu bölgede 5 iş makinesi ile yol açma çalışmasını sürdürüyor.

Muş'ta kar kalınlığı 10 metreye ulaştı

Muş’ta bir haftadan bu yana etkili olan yoğun kar yağışı, fırtına ve tipi nedeniyle ulaşıma kapalı olan Üçevler grup köy yolunun açılması için İl Özel İdaresi ekipleri tarafından yoğun çaba sarf ediliyor. Kar kalınlığının yer yer 10 metreyi bulduğu bölgede 5 iş makinesiyle yolu açmakta güçlük yaşayan ekipler, 2 gün içinde köye ulaşmayı hedefliyor.

16
Muş'ta kar kalınlığı 10 metreye ulaştı

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Mehmetşah Şentürk, merkeze bağlı Üçevler grup yolunda kar kalınlığının yer yer 10 metreye ulaşması nedeniyle ekiplerin ilerlemekte güçlük çektiğini söyledi.

26
Muş'ta kar kalınlığı 10 metreye ulaştı

Bölgede bir haftadan beri etkili olan kar ve fırtına nedeniyle 9 köy ile 22 mezraya ulaşım sağlanamadığını ifade eden Şentürk, şunları söyledi: “Özellikle fırtınanın etkili olduğu bölgelerde yaptığımız ölçümlerde kar kalınlığı yer yer 10 metreye ulaşmış durumdu. Kış şartlarından bu bölgede yer alan köylerimize ulaşmakta zorlanıyoruz. Ekiplerimiz 24 saat esasına göre 3 günden beri çalışıyor.

36
Muş'ta kar kalınlığı 10 metreye ulaştı

Vatandaşlarımızın ulaşımını sağlamak için devletimizin tüm imkanlarını seferber ettik. Uzunluğu 60 kilometre olan yolun 25 kilometrelik bölümünü ulaşıma açmış bulunmaktayız. Burada çığ tehlikesi var. Çalışmalarımızı zor koşullarda sürdürüyoruz. İnşallah 2 gün içerisinde köylerimize ulaşımı sağlayacağız."

46
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro