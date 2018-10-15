Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur: İntiharı düşünmedim değil!

Arabesk müziğin unutlmaz isimlerinden Müslüm Gürses'in eşi, sahne ve sinemanın eski yıldızlarından Muhterem Nur, efsane sanatçıya olan aşkına ve evliliğine dair samimi açıklamalarda bulundu.

Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur: İntiharı düşünmedim değil!

Arabesk müziğin efsane isimlerinden 'Baba' lakaplı sanatçı Müslüm Gürses, Mart 2013'te geçirdiği 'kalp stenti' operasyonu sonrası cerrahi komplikasyon geçirerek hayata veda etmiş, gerek sanat dünyası gerek sevenleri yasa boğulmuştu. Bu acıyı en büyük şekilde yaşayanlardan biri şüphesiz ki unutlmaz arabeskçinin yıllar boyu hayat arkadaşı olan Muhterem Nur... Muhterem Nur, usta sanatçı Müslüm Gürses'in mezarı başında Posta'dan Oya Çınar ile buluştu. Nur, Müslüm Gürses'e olan aşkı ve özleminden bahsetti.

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Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur: İntiharı düşünmedim değil!

KENDİMİ YARIM HİSSEDİYORUM: Onun gibi muhteşem bir insanla rüyalarımda bile göremeyeceğim kadar mutlu bir hayat sürdüm ama şimdi burada, bu çukurun içinde yatıyor. Onu çok seviyorum. Müslüm bedenen öldü ama benim içimde hâlâ yaşıyor. Kocaları öldükten sonra evlenen kadınları hiç anlayamıyorum. Nasıl yapıyorlar? Bazen diyorum ki; Allahım, keşke onu tamamen alacağına başka bir kadını sevip ona gitseydi, içim bu kadar yanmazdı.

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Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur: İntiharı düşünmedim değil!

'TEK TESELLİM HERKESİN HAYRAN OLDUĞU O ADAMLA YILLARIMI GEÇİRMİŞ OLMAM': Hiç değilse hayatta olurdu. Onu görebilirdim. Bu kadar acı çekmezdim belki. Çünkü Müslüm en güzel zamanlarımızda gitti. Tam bütün zorlukları aştık, artık hayatın sefasını süreceğiz derken gitti. Evimizden gülerek çıktı, hastaneye gülerek girdik ve dört ay içinde kayboldu, buharlaştı gitti. Tek tesellim herkesin hayran olduğu o adamla yıllarımı geçirmiş olmam. Kimsenin ulaşamadığı adamın karısı oldum. Ve ölünce yanına gömüleceğim.

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Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur: İntiharı düşünmedim değil!

'GÜNAHTAN KORKMASAM İNTİHAR EDERİM': Müslüm’süz bir hayat daha korkutucu. Ben ölümden korkmam. Düşünmedim de değil. Günahtan korkmasam intihar ederim. Burada, şu gördüğünüz çiçeklerin altında onunla uyurum. Yalnızlığım, onsuzluğum daha kötü. O benim en değerli varlığımdı..

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