Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur: İntiharı düşünmedim değil!

Arabesk müziğin efsane isimlerinden 'Baba' lakaplı sanatçı Müslüm Gürses, Mart 2013'te geçirdiği 'kalp stenti' operasyonu sonrası cerrahi komplikasyon geçirerek hayata veda etmiş, gerek sanat dünyası gerek sevenleri yasa boğulmuştu. Bu acıyı en büyük şekilde yaşayanlardan biri şüphesiz ki unutlmaz arabeskçinin yıllar boyu hayat arkadaşı olan Muhterem Nur... Muhterem Nur, usta sanatçı Müslüm Gürses'in mezarı başında Posta'dan Oya Çınar ile buluştu. Nur, Müslüm Gürses'e olan aşkı ve özleminden bahsetti.

KENDİMİ YARIM HİSSEDİYORUM: Onun gibi muhteşem bir insanla rüyalarımda bile göremeyeceğim kadar mutlu bir hayat sürdüm ama şimdi burada, bu çukurun içinde yatıyor. Onu çok seviyorum. Müslüm bedenen öldü ama benim içimde hâlâ yaşıyor. Kocaları öldükten sonra evlenen kadınları hiç anlayamıyorum. Nasıl yapıyorlar? Bazen diyorum ki; Allahım, keşke onu tamamen alacağına başka bir kadını sevip ona gitseydi, içim bu kadar yanmazdı.