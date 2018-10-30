Müslüm ​Gürses ile Muhterem Nur nasıl tanıştı?

Müslüm filmiyle gündemden düşmeyen Müslüm Gürses, sesi, şarkıları ve hayatı ile birlikte Muhterem Nur ile yaşadıkları 30 yıllık büyük aşkları ile de halkın takdir ve beğenisini kazanmıştır.

Müslüm filmiyle gündemden düşmeyen Müslüm Gürses, sesi, şarkıları ve hayatı ile birlikte Muhterem Nur ile yaşadıkları 30 yıllık büyük aşkları ile de halkın takdir ve beğenisini kazanmıştır.

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İşte Müslüm Gürses ve büyük aşkı Muhterem Nur'un kendi sözleriyle aşk,sadakat ve dostluk öyküleri... "Adana'da onun filmlerini hiç kaçırmazdım. Platonik olarak seviyordum. Onu görmek rüya gibi bir şeydi o zamanlar." - Müslüm Gürses, ünlü olmadan önce de o sıralar oyuncu olan Muhterem Nur'a ekranlardan aşıktı. Twitter

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Henüz tanışmasalar bile onu filmlerinden seviyor, takip ediyordu. Kendisi daha sıradan bir gençken, Muhterem Nur ünlü bir film yıldızıydı. Twitter

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