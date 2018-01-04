Müslüm filminden ilk fragman geldi

Müslüm Gürses'in hayatı 'Müslüm' filmi ile seyirciyle buluşacak. Sanatçının doğduğu Şanlıurfa, Halfeti'den başlayan filmin çekimleri Adana'da tamamlandı. Filmin Ekim ayında Türkiye ve dünyada gösterime girmesi bekleniyor. Müslüm Gürses'i Timuçin Esen'in oynadığı filmde sanatçının büyük bir tutkuyla bağlı olduğu eşi Muhterem Nur'u ise ünlü oyuncu Zerrin Tekindor canlandırıyor.

Ketche lakaplı Hakan Kırvavaç'ın yönetmen koltuğunda oturduğu filmin yapımcılığında ise "Ayla" filmini de çeken Dijital Sanatlar ile ICNN'nin imzası bulunuyor. Müslüm Gürses'in 1975 yılında Adana Kral pavyon günlerini de etkileyici bir dille anlatan filmin çekimleri Ekim ayında başlamıştı.

Sanatçının hayat arkadaşı Muhterem Nur'un danışmanlığında Gürses'in gerçek hayat hikayesini aktarmayı amaçlayan filmde Timuçin Esen ve Zerrin Tekindor'un yanısıra Ayça Bingöl, Erkan Can, Turgut Tunçalp, Taner Ölmez, Güven Kıraç, Erkan Avcı, Goncagül Sunar, Şahin Kendirci, Erkan Kolçak Köstengil, Caner Kurtaran ve Teoman da rol alıyor. 

  • Film Fragmanları 04 Ocak 2018 10:40
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