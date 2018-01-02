Mürsafi nedir? Mürsafinin inanılmaz faydaları!

Mürsafi nedir? Mürsafinin inanılmaz faydaları!

Mürsafi, mikropların çoğalmasına veya bağışıklık sisteminize bulaşmasına izin vermez. Ateş, gıda zehirlenmesi, öksürük ve soğuk algınlığı, kabakulak, kızamık, su çiçeği ve yaralarda mikrobik enfeksiyon nedeniyle oluşan birçok sorunun önlenmesi için kullanılabilir. Diğer antibiyotiklerin aksine, karaciğer zayıflaması veya sindirim bozukluğu gibi olumsuz yan etkileri de yoktur. Mürsafi kan dolaşımı, sindirim sistemi ve sinir sistemini etkiler. Kalbin pompalama hareketini ve safra kesesinin mideye salınmasını uyarır. Beyni ve sinir sistemini harekete geçirerek sizi aktif tutar.

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Mürsafi nedir? Mürsafinin inanılmaz faydaları!

Mürsafi, öksürük ve soğuk algınlığı için iyidir. Öksürük ve soğuk algınlığına neden olan viral enfeksiyonlarla mücadele eder, burun tıkanıklığını hafifletir ve akciğerler ile solunum yollarındaki balgam birikimini azaltır. Mür, bağışıklık sistemini güçlendirir ve aktive eder. Vücudu enfeksiyonlardan korur. Kan dolaşımını harekete geçirir. Kan dolaşımını uyarır ve dokulara oksijenin uygun şekilde tedarik edilmesini sağlar.

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Mürsafi nedir? Mürsafinin inanılmaz faydaları!

Mürsafi, mantar ilacı olarak da işlev görür. Mantar enfeksiyonlarıyla mücadele etmek için dahili ve harici olarak kullanılabilir. Vücudun tüm organlarına seslenir ve erken yaşlanmaya karşı korur. Anti inflamatuar özelliğiyle ateş, viral enfeksiyon gibi çeşitli dokulardaki intihaplanmayı hafifletir. Ayrıca baharatlı yiyeceklerin tüketiminden kaynaklanan hazımsızlığı tedavi ederek dolaşım sistemini toksinlerden korur.

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Mürsafi nedir? Mürsafinin inanılmaz faydaları!

Mürsafi antiseptik özelliği sayesinde kış hastalıklarından korunmayı sağlar. Kışın düzenli olarak mürsafi tüketmek neredeyse enfeksiyonel hastalıklara yakalan riskini sıfıra indirebilir. Mürsafi, gargara olarak kullanılır. Bunun için daha önce hazırlanmış tentürden 1 çay kaşığı kadar alınıp 1 su bardağı suyun içerisine atılarak karıştırılır. Ancak bunu kullanırken hekiminize danışmanız gerekir.

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