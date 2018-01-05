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Murat Hazinedar'ı bu mu yaktı? FETÖ'yü öven videosu

Murat Hazinedar Beşiktaş Belediye Başkanlığı görevinden İçişleri bakanlığı tarafından 4 Ocak 2018 tarihinde uzaklaştırıldı.  Murat Hazinedar’ın görevden alınma gerekçelerinden biri FETÖ üyesi suçlaması oldu. Peki CHP'li Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın FETÖ örgütü ile gerçekten irtibatı var mı? Hazinedar görevden alınınca FETÖ örgütünün sivil yapılanması Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı’nın yemeğinde yaptığı konuşma yeniden gündeme geldi. Murat Hazinedar 2 Temmuz 2015 yılında düzenlenen iftara katılmış ve Cemaat’e övgülerde bulunup “Herkes buraya gelmeye cesaret edemezken ben geldim. Hizmetleri yapanlara el uzatacağız” demişti. Murat Hazinedar FETÖ üyeliği ithamı ile görevden alınınca bu konuşma yeniden gündeme geldi. İşte o yemekte söyledikleri;

  • Güncel 05 Ocak 2018 09:03
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BU VİDEOYA YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • SİVASLI 05 Ocak 2018 09:52 YA BEN AK PARTİ SEÇMENİYİM, SN HAZİNEDAR DAKİ SUÇLAMAL AK PARTİNİN İSTANBULDAKİ BELEDİYE BAŞKANLARININ BİR ÇOĞUNDA HALK TARAFINDAN DİLLENDİRİLİYOR, AYRICA SN BAKAN BEKİR BOZDAĞ IN VİDEOSUNU İZLEYİN NASIL BİR FETO AŞIĞI OLDUĞUNU GÖRÜRSÜNÜZ, SİZİN YAPACAĞINIZ LANET OLSUN BUNDAN SONRA FETOCU GEÇMİŞİ OLANLARI PARTİLERİNİZDEN TEMİZLEMEK OLSUN. SENİN YÜZÜN KARA BENİMKİ SENDEN KARA HESABI MAALESEF. BU SAATDEN SONRA BEN FETO CUYUM DİYENİN İNSANLIĞINDAN ŞÜPHE EDERİM.

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