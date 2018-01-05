Murat Hazinedar'ı bu mu yaktı? FETÖ'yü öven videosu

Murat Hazinedar Beşiktaş Belediye Başkanlığı görevinden İçişleri bakanlığı tarafından 4 Ocak 2018 tarihinde uzaklaştırıldı. Murat Hazinedar’ın görevden alınma gerekçelerinden biri FETÖ üyesi suçlaması oldu. Peki CHP'li Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın FETÖ örgütü ile gerçekten irtibatı var mı? Hazinedar görevden alınınca FETÖ örgütünün sivil yapılanması Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı’nın yemeğinde yaptığı konuşma yeniden gündeme geldi. Murat Hazinedar 2 Temmuz 2015 yılında düzenlenen iftara katılmış ve Cemaat’e övgülerde bulunup “Herkes buraya gelmeye cesaret edemezken ben geldim. Hizmetleri yapanlara el uzatacağız” demişti. Murat Hazinedar FETÖ üyeliği ithamı ile görevden alınınca bu konuşma yeniden gündeme geldi. İşte o yemekte söyledikleri;