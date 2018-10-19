Murat Cemcir'den Ahmet Kural Sıla Gençoğlu çiftine: Allah onları nazarlardan korusun

Önceki gün Angie Bebek adlı mekândan çıkarken görüntülenen Cemcir, yakın dostu Ahmet Kural ile Sıla’nın tekrar bir araya geldiğine çok sevindiğini belirtti ve “Maşallah, Allah onları nazarlardan korusun” diye konuştu.

Geçtiğimiz gün Sıla Gençoğlu'da Ahmet Kural’la barışmasını doğruladı. Güzel şarkıcı “Evet, her şey yolunda” diye konuştu. “Düğün ne zaman?” sorusuna da tebessüm etmekle yetindi.

NEDEN AYRILMIŞLARDI?: 9 ay birlikte olan Sıla ve Ahmet Kural ocak ayında ani bir şekilde ayrılmıştı. Çiftin ayrılığı hakkında iki iddia ortaya atılmıştı. İddialardan birisi Ahmet Kural'ın Sıla'ya şiddet uyguladığıydı, diğer bir iddia ise ihanetti.

