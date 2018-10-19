Murat Cemcir'den Ahmet Kural Sıla Gençoğlu çiftine: Allah onları nazarlardan korusun

9 aylık ayrılığın ardından tekrar bir araya gelen Ahmet Kural Sıla Gençoğlu çiftine Kural'ın yakın dostu Murat Cemcir'den destek geldi. Cemcir, ikilinin barışmasıyla ilgili “Maşallah, Allah onları nazarlardan korusun” dedi.

Murat Cemcir'den Ahmet Kural Sıla Gençoğlu çiftine: Allah onları nazarlardan korusun

Ahmet Kural Sıla Gençoğlu çifti geçtiğimiz günlerde katıldıkları bir etkinlikte birlikte çekildikleri bir fotoğrafla barıştıkları gün yüzüne çıkmıştı. Ahmet Kural'ın yakın dostu Murat Cemcir'den ikilinin ilişkisine dair ilk yorum geldi.

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Murat Cemcir'den Ahmet Kural Sıla Gençoğlu çiftine: Allah onları nazarlardan korusun

Önceki gün Angie Bebek adlı mekândan çıkarken görüntülenen Cemcir, yakın dostu Ahmet Kural ile Sıla’nın tekrar bir araya geldiğine çok sevindiğini belirtti ve “Maşallah, Allah onları nazarlardan korusun” diye konuştu.

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Murat Cemcir'den Ahmet Kural Sıla Gençoğlu çiftine: Allah onları nazarlardan korusun

Geçtiğimiz gün Sıla Gençoğlu'da Ahmet Kural’la barışmasını doğruladı. Güzel şarkıcı “Evet, her şey yolunda” diye konuştu. “Düğün ne zaman?” sorusuna da tebessüm etmekle yetindi.

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Murat Cemcir'den Ahmet Kural Sıla Gençoğlu çiftine: Allah onları nazarlardan korusun

NEDEN AYRILMIŞLARDI?: 9 ay birlikte olan Sıla ve Ahmet Kural ocak ayında ani bir şekilde ayrılmıştı. Çiftin ayrılığı hakkında iki iddia ortaya atılmıştı. İddialardan birisi Ahmet Kural'ın Sıla'ya şiddet uyguladığıydı, diğer bir iddia ise ihanetti.

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