Murat Başoğlu'nun o fotoğrafındaki sır ifşa oldu sandığı gibi değilmiş!

Bodrum'da bir teknede öz yeğeni Burcu Başoğlu ile uygunsuz bir şekilde yakalanması sonrasında 2017'nin en büyük skandalının adı olan Murat Başoğlu'nun aylar sonra paylaştığı fotoğraf olay olmuştu. Murat Başoğlu'nun paylaştığı fotoğrafın sırrı çözüldü.

2017 yılının en büyük skandalı Murat Başoğlu ve öz yeğeni Burcu Başoğlu'nun Bodrum'da bir tekne de uygunsuz bir biçimde görüntülenmeleri olmuştu. Bu olay günlerce konuşulmuştu ve hala konuşulmaya, skandalın her parçasının neler yaptığı hala konuşuluyor. Öyle ki 8 ay sonra Instagram'da fotoğraf paylaşan Murat Başoğlu'nun fotoğrafı çok konuşulmuştu. Twitter

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Sunucu Murat Başoğlu başta olmak üzere, olayın tüm tarafları kendi köşelerine çekilmiş ve sessizliğe bürünmüştü. Şu sıralar sadece hukuki yollardan ve kararlardan haberler alınabiliyor. Ancak Murat Başoğlu, aylar sonra ilk kez bir fotoğraf paylaşarak, ölüm sessizliğini bozdu. Twitter

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İŞTE MURAT BAŞOĞLU'NUN AYLAR SONRA PAYLAŞTIĞI İLK FOTOĞRAF; bu fotoğrafa binlerce yorum gelmişti. İçlerinden en dikkat çekeni ise şarkıcı Ebru Polat'ın yaptığı yorum olmuştu. Ebru Polat, fotoğraf için ' Allah kahretsin. Bir de benim şarkı sözümü kullanmış. Lanet olsun!' yazmıştı. Twitter

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