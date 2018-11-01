Murat Başoğlu'nun dediklerine bakın namuslu adammış eşi dövdürtmüş

Cep telefonundan eski eşi Hande Bermek’e attığı mesajları da gösteren Başoğlu, eşinin kendisine silah sıksa bile şikayetçi olmayacağını belirterek şunları söyledi: “Olay günü yanımda çalışan elemana verdiğim bazı vekaletnameler vardı. Onları almak için eve gittim. 20 dakika önce zaten oğlumu eve bırakmıştım. Yani ev basma olayı falan yok. Fakat eşim eski bir polisi kendine koruma tutmuş zannedersem. Çünkü ben eve gittiğimde evde bir adam vardı. Kapının üstünde anahtar vardı zaten anahtarlı açtım girdim. Ben dedim ki “Napıyorsunuz” sadece bunu söyledim. Adam üstüme atladı zaten. Burnumu yaraladı, omzum sakat, raporlarım var zaten."