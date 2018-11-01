Murat Başoğlu'nun dediklerine bakın namuslu adammış eşi dövdürtmüş

ÖZ yeğeniyle yatta yakalanan Murat Başoğlu, eşi Ahde Barmek'ten boşanmıştı. Çift boşansa da bir süre birlikte yaşamaya devam etmişti. Murat Başoğlu dün Bodrum'da eski şini tehdit ettiği yanındaki bir arkadaşını da darp ettiği iddiasıyla gözaltına alınıp serbest bırakılmıştı. Bugün adliyeye kendisini döven bir kişi hakkında şikayet dilekçesi vermeye gelen Murat Başoğlu eski eşiyle ilgili şok iddialarda bulundu. "Eşim beni iki kez dövdürttü" diyen Başoğlu, eşinin silahlı adam tuttuğunu ve ölüm tehditleri aldığını iddia etti.
Bodrum'da eski eşini tehdit ettiği ve yanındaki arkadaşını da darbettiği iddiasıyla dün gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan sunucu Murat Başoğlu, bugün bir kez daha Bodrum Adliyesine geldi. Başoğlu, kendisine saldırdığını öne sürdüğü Emre S. hakkında şikayetçi oldu. Adliye çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başoğlu, basında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını ve eşini tehdit etmediğini öne sürdü.
Cep telefonundan eski eşi Hande Bermek’e attığı mesajları da gösteren Başoğlu, eşinin kendisine silah sıksa bile şikayetçi olmayacağını belirterek şunları söyledi: “Olay günü yanımda çalışan elemana verdiğim bazı vekaletnameler vardı. Onları almak için eve gittim. 20 dakika önce zaten oğlumu eve bırakmıştım. Yani ev basma olayı falan yok. Fakat eşim eski bir polisi kendine koruma tutmuş zannedersem. Çünkü ben eve gittiğimde evde bir adam vardı. Kapının üstünde anahtar vardı zaten anahtarlı açtım girdim. Ben dedim ki “Napıyorsunuz” sadece bunu söyledim. Adam üstüme atladı zaten. Burnumu yaraladı, omzum sakat, raporlarım var zaten."
"Kendisi emekli polis olduğu için işlerin nasıl yapılacağını biliyor. Raporları ona göre düzenlemiş zaten. Ben kendisinden davacı oldum ve koruma talebi için müracaatta bulundum. Polis olduğu için bu işleri iyi biliyor kulağıma eğilip seni öldüreceğim, aileni öldüreceğim, bi daha çocuğunu göremeyeceksin gibi tehditlerde bulundu. Ben elimi bile kaldırmadım. Çünkü kavga etmeye gitmedim."
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