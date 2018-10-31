Murat Başoğlu kimdir yaşı kaç skandal ilişkisi hayatını bitirdi

Bir dönemin sabah şekeri olan, sunuculuk kariyerinde ilerleyen, oyunculuk alanında kendini geliştiren Murat Başoğlu'nun skandalları bitmek bilmiyor. Öz yeğeni ile teknede uygunsuz ilişkiye giren sunucu Murat Başoğlu yaşadığı skandalın ardından kariyerini bitirmişti. Bugün ise eski eşi Hande Bermek'ten olay açıklamalar geldi.

Murat Başoğlu gözaltına alındı eski eşi Hande Bermek'ten şok itham

Sabah programlarında üstlendiği sunuculuk ile televizyon tarihinin yakından bilinen isimleri arasında yer almıştır. Sunuculuk haricinde bir dönem oyunculuk da yapan Murat Başoğlu, Çilek Kokusu isimli dizi ve başrollerinde Tolga Çevik'in yer aldığı Patron Mutlu Son İstiyor isimli filmde boy göstermiştir. Peki, Murat Başoğlu kimdir ve kaç yaşındadır? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

Murat Başoğlu,1968 yılında dünyaya gelmiştir. Aslen İzmirli olan Murat Başoğlu, Sabah Şekerleri adlı televizyon programıyla adını duyurdu.

Çeşitli programlarda sunuculuğun yanı sıra oyunculuk ve mankenlik te yaptı. 2011 yılında Huysuz Virjin olarak tanınan Seyfi Dursunoğlu ile "Benzemez Kimse Sana" programının sunuculuğunu üstlendi, 3 sezon boyunca süren bu programa esprileriyle damga vurdu.

2014 yapımı Patron Mutlu Son İstiyor filminde Tolga Çevik, Ezgi Mola ve Erkan Can gibi isimlerle çalıştı. En son Çilek Kokusu dizisinin kadrosunda yer alan Murat Başoğlu, bu dizide Sinan karakterine hayat verdi. 2003’te hayatını işadamı Ayhan Bermek'in kızı Hande Bermek ile birleştiren Murat Başoğlu'nun bu evlilikten Can adında bir erkek çocuğuna sahiptir.