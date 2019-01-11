Murat Başoğlu ekranlara dönüyor skandalın ardından tehditler savurdu

"UYKULARI KAÇSIN İSTİYORUM": Başına gelen olaydan sonra düşmanlarını tanıdığını ve onlardan bir bir hesap soracağını söyleyen sunucu, "Her kötü olayın bir iyi sonucu vardır. Önemli olan benim bunlardan ne ders çıkardığımdır. Ben bunlardan çok güzel dersler çıkardım. Allah’ıma şükür beni çok seven insanlar olduğunu gördüm...