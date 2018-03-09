Murat Başoğlu davasında karar çıktı! Bomba karar

BURCU BAŞOĞLU'NUN EŞİNE 6 AY UZAKLAŞTIRMA: Avukat Tezcan, Burcu Başoğlu Kabadayı’nın eşi ile boşanma davasının devam ettiğini söyleyerek, "Biliyorsunuz boşanma davası halen devam ediyor. Boşanma davasındaki gizlilik kararı da halen devam ediyor. Burcu hanım Selçuk beye, eşine de dava açtı. Kendisi de maddi manevi tazminat talepli boşanma davası açtı. O davada gizlilik de devam ediyor. Selçuk bey hakkında 6 ay boyunca uzaklaştırma kararı verildi. Selçuk bey ret talebinde bulundu ama hakim bey uygun görmedi. O karar da kesinleşti biz bundan sonra boşanma davası dosyamıza odaklanacağız" dedi.