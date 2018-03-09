Murat Başoğlu davasında karar çıktı! Bomba karar

Sunucu Murat Başoğlu ve yeğeni Burcu Başoğlu Kabadayı hakkında açılan "hayasızca davranışta bulunmak" davasının duruşması bugün Bodrum’da görüldü. Başoğlu ve Kabadayı'nın avukatlarının katıldığı davada beraat kararı çıktı.

Murat Başoğlu davasında karar çıktı! Bomba karar

2017'nin en büyük magazin skandalına imza atarak yeğeniyle br teknede görüntüleenn sunucu Murat Başoğlu ve yeğeni Burcu Başoğlu Kabadayı hakkında açılan "hayasızca davranışta bulunmak" davasının duruşması bugün Bodrum’da görüldü. Başoğlu ve Kabadayı'nın avukatlarının katıldığı davada beraat kararı çıktı.

15
Murat Başoğlu davasında karar çıktı! Bomba karar

Sunucu Murat Başoğlu ve yeğeni Burcu Başoğlu Kabadayı hakkında açılan 'hayasızca davranışta bulunmak' davasının ikincisi bugün Bodrum 4. Asliye Ceza Mahkemesinde görüldü. Bir yıla kadar hapis cezası talebiyle açılan kamu davasında beraat kararı çıktı.Davaya katılan Murat Başoğlu’nun avukatı Fatih Volkan mahkeme çıkışında dava ile ilgili gizlilik kararı olduğunu ama davadan Murat Başoğlu’nun beraat ettiğini söyledi. Burcu Başoğlu Kabadayı'nın avukatı Bihter Tezcan ise mahkeme çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlayarak, “Beraat kararı aldık. Hakim bey dosyamıza beraat kararı verdi. Bu dosya şimdilik bizim için kapandı” ifadelerini kullandı.

25
Murat Başoğlu davasında karar çıktı! Bomba karar

BURCU BAŞOĞLU'NUN EŞİNE 6 AY UZAKLAŞTIRMA: Avukat Tezcan, Burcu Başoğlu Kabadayı’nın eşi ile boşanma davasının devam ettiğini söyleyerek, "Biliyorsunuz boşanma davası halen devam ediyor. Boşanma davasındaki gizlilik kararı da halen devam ediyor. Burcu hanım Selçuk beye, eşine de dava açtı. Kendisi de maddi manevi tazminat talepli boşanma davası açtı. O davada gizlilik de devam ediyor. Selçuk bey hakkında 6 ay boyunca uzaklaştırma kararı verildi. Selçuk bey ret talebinde bulundu ama hakim bey uygun görmedi. O karar da kesinleşti biz bundan sonra boşanma davası dosyamıza odaklanacağız" dedi.

35
Murat Başoğlu davasında karar çıktı! Bomba karar

YALAN HABERLERE DAVA AÇACAKLAR: Yazılı ve görsel basında çıkan yalan haberler için de dava açmaya hazırlandıklarını söyleyen Avukat Tezcan, şu sözlere yer verdi: “Yüz tanıma sistemi ile inceleme yapıldığı haberlerinin hepsi yalan. Onlarla ilgili de yasal haklarımızı kullanacağız. O sırada yayın yasağı halen devam ediyordu bütün bu konularla ilgili bu yayın yasağını ihlal eden gerçekten yalan haber yapan, olmayan şeyleri yazan herkes hakkında suç duyurusunda bulunacağız.”

45
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro