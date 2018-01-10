Münir Özkul iddiası kısmen gerçek çıktı! Meğer beş kuruşsuz...

Sosyal medya bu iddia ile çalkalandı. İddiaya göre Münir Özkul son yıllarında maddi anlamda yardıma muhtaçtı. Onun bu ihtiyacını da denilene göre Ferhan Şensoy karşıladı. Peki işin aslı ne? O iddiaya Münir Özkul’un kızı Güner Özkul'dan yanıt geldi. İddialar kısmen gerçek çıktı.