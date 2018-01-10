Münir Özkul iddiası kısmen gerçek çıktı! Meğer beş kuruşsuz...

Sosyal medya bu iddia ile çalkalandı. İddiaya göre Münir Özkul son yıllarında maddi anlamda yardıma muhtaçtı. Onun bu ihtiyacını da denilene göre Ferhan Şensoy karşıladı. Peki işin aslı ne? O iddiaya Münir Özkul’un kızı Güner Özkul'dan yanıt geldi. İddialar kısmen gerçek çıktı.
Sosyal medyada geçtiğimiz günlerde Ferhan Şensoy hakkında dikkat çekici bir iddia ortaya atılmıştı. Oyuncunun, 5 Ocak’ta vefat eden Münir Özkul’un 20 yıl boyunca tüm masraflarını karşıladığı ve ona Cihangir’den ev aldığı öne sürülmüştü. Münir Özkul'un kızı işin iç yüzünü açıklayınca ünlü sanatçının son yıllarını nasıl geçirdiği de ortaya serildi.
O İddiaya Münir Özkul’un kızı Güner Özkul yanıt verdi. Anlattıkları ile de Münir Özkul son yıllarında beş kuruşsuz olduğunu doğruladı. Dediğine göre Münir Özkul'un oturduğu evi Ferhan Şensoy değil Kemal Sunal ve Müjdat Gezen jübile yapıp aldı. Ferhan Şensoy ise yanında çalışan Münir Özkul'un borçlarını ödemiş.
Kızı Güner Özkul ayrıntıları şöyle anlattı; -“Babam o evi 70 yaşındayken AKM’de düzenlenen jübile gecesinden elde edilen gelirle aldı.'
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER