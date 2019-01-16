Münbiç'te patlama ölü ve yaralılar var

Münbiçte patlama meydana geldi. Koalisyon askerlerinin devriye görevindeki birliğinin yakınlarında bir patlama gerçekleşti.

Patlamada en az 6 kişinin öldüğü, 19 kişinin de yaralandığı belirtildi. Olayda zarar görenlerin içerisinde askerler olup olmadığı henüz bilinmiyor.

AA'nin geçtiği habere göre iste terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki Münbiç'te, ABD askerlerinin devriye yaptığı sırada patlama meydana geldi. YPG/PKK'nın işgalindeki Münbiç'te bilinmeyen bir sebeple patlama oldu.

Patlama sırasında devriye faaliyeti icra eden ABD askerlerinden birkaçı yaralandı. ABD ordusu, helikopterlerle askerlerini tahliye etti. Faili ve nedeni henüz bilinmeyen patlamada ölenler olduğu da öğrenildi.