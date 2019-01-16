Münbiç'te patlama anı güvenlik kameralarına yansıdı

Münbiç'te patlama meydana geldi. Koalisyon askerlerinin devriye görevindeki birliğinin yakınlarında bir patlama gerçekleşti.

Reuters 2'i ABD askeri olmak üzere 14 kişinin öldüğünü duyurdu.

Al Jazeera televizyonu ise en az 9 kişi öldüğünü 20 kişinin de yaralandığı haberini geçti. Saldırıyı DEAŞ üstlendi.

Sputnik'e konuşan görgü tanıklarına göre patlamanın yaşandığı bölgede Menbiç Askeri Konseyi yöneticileri ile bir konuk heyet bulunuyordu. Görgü tanıkları, patlamanın konsey yöneticileri ile heyet üyelerinin bulunduğu restoranın civarında meydana geldiğini söyledi.