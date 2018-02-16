Müjde Ar yıllar sonra internet dizisi ile dönüyor

Ay Yapım’ın puhutv'den yayınlanacak yeni dizisi 'Şahsiyet'in oyuncularına Müjde Ar da dahil oldu. Yakında başlayacak olan dizide birbirinden usta oyuncular kamera karşısına geçecek.

Müjde Ar yıllar sonra internet dizisi ile dönüyor

Ay Yapım’ın puhutv'den yayınlanacak yeni dizisi 'Şahsiyet'in oyuncularına Müjde Ar da dahil oldu. Yakında başlayacak olan dizide birbirinden usta oyuncular kamera karşısına geçecek. İşte Şahsiyet'in konusu ve oyuncu kadrosu... Müjde Ar, Ay Yapım imzalı Şahsiyet dizisi ile yıllar sonra izleyici karşısına çıkacak.

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Müjde Ar yıllar sonra internet dizisi ile dönüyor

Puhutv’nin yeni projesi 'Şahsiyet', son yılların en iddialı kadrosunu sıra dışı rollerde bir araya getiriyor. Yönetmenliğini Onur Saylak’ın yapacağı “Şahsiyet”in senaryosu ise Hakan Günday’a ait. Şahsiyet’in heyecanla beklenen hikayesinde Cansu Dere, Haluk Bilginer, Metin Akdülger, Şebnem Bozoklu, Necip Memili, İbrahim Selim, Fırat Topkorur, Recep Usta, Rabia Soytürk ve Ayhan Kavas rol alacak.Merakla beklenen dizinin resmi fragmanları ve yayın tarihleri ilerleyen günlerde açıklanacak.

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Müjde Ar yıllar sonra internet dizisi ile dönüyor

Ay Yapım’ın puhutv'den yayınlanacak yeni dizisi 'Şahsiyet'in oyuncularına Müjde Ar da dahil oldu. Yakında başlayacak olan dizide birbirinden usta oyuncular kamera karşısına geçecek. İşte Şahsiyet'in konusu ve oyuncu kadrosu... Müjde Ar, Ay Yapım imzalı Şahsiyet dizisi ile yıllar sonra izleyici karşısına çıkacak.

35
Müjde Ar yıllar sonra internet dizisi ile dönüyor

Puhutv’nin yeni projesi 'Şahsiyet', son yılların en iddialı kadrosunu sıra dışı rollerde bir araya getiriyor. Yönetmenliğini Onur Saylak’ın yapacağı “Şahsiyet”in senaryosu ise Hakan Günday’a ait. Şahsiyet’in heyecanla beklenen hikayesinde Cansu Dere, Haluk Bilginer, Metin Akdülger, Şebnem Bozoklu, Necip Memili, İbrahim Selim, Fırat Topkorur, Recep Usta, Rabia Soytürk ve Ayhan Kavas rol alacak.Merakla beklenen dizinin resmi fragmanları ve yayın tarihleri ilerleyen günlerde açıklanacak.

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