Müjde 60 bin kamu işçisi alınacak maaşlara %60 zam !

900 BİNDEN FAZLA ÇALIŞAN KADROYA GEÇTİ: Türkiye, kamuda çalışan 1 milyona yakın taşeron işçinin kadroya geçirilmesini iki aylık bir süreçte tamamladı. Bu büyük operasyon sonunda 900 binden fazla çalışan kamu işçisi olarak kadroya geçti. Taşeron şirketlerle bağı kopan işçiler rahat bir nefes aldı. Maaş, izin, emeklik ve tazminatları garanti altına alındı. Böylece kamunun sırtında yük olan taşeron sorunu böylece büyük oranda çözüldü.
ELEMAN AÇIĞI KAPATILACAK: Taşeron işçilerin kadroya geçiş sürecinde hem sınav hem mülakat hem de güvenlik soruşturmaları birlikte yürütüldü. Tabii burada memur olma sıfatı taşımayanlar elendi. Güvenlik soruşturmasından geçemeyenler de doğal olarak kadroya alınmadı. Ayrıca emekliliği gelenler, vefat edenler, kendi isteğiyle ayrılanlar da oldu. Sonuçta kamuda bir işçi açığı oluştu. Şimdi bu açık yeni işçi alımlarıyla doldurulacak. Ankara'dan alınan bilgilere göre ilk etapta 60 bin işçinin alınmasıyla ilgili çalışma başlatıldı.
Bundan sonra artık taşeron sistemi olmadığı için yeni işçiler de kamu yani sürekli işçi kadrosunda istihdam edilecek. Bu arada bazı işçi alımlarının sözleşmeli statüde olması da düşünülüyor. Eğer bu formül uygulanırsa teknik personel için unvan "Büro görevlisi", yardımcı hizmetler için ise "Destek personeli" şeklinde olacak. Bundan sonra işçi alımlarında da yeni getirilen formül uygulanacak. Alımlarla ilgili duyurular ve yöntemlerle hangi kurumların işçi alacağı yakında açıklanacak.
TAŞERON MAAŞINA ZAM: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, genel idarelerde ve belediyelerde sürekli işçi kadrosuna geçirilen taşeron işçilerin ücretleri ile mali ve sosyal haklarının belirlenmesinde esas alınacak toplu iş sözleşmesi hükümlerini açıkladı. Buna göre;
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