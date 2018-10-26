Muhsin Yazıcıoğlu'nun eşi mahkeme salonunda Destici'ye bağırdı!

BBP'nin Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili davada gerginlik yaşandı. Mustafa Destici'ye tepki gösteren Yazıcıoğlu'nun eşi Gülefer Yazıcıoğlu, sinir krizi geçirerek fenalaştı.

Kahramanmaraş 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun eşi Gülefer Yazıcıoğlu, oğlu Furkan Yazıcıoğlu, ağabeyi Yusuf Yazıcıoğlu, ablası Maviş Ocak, düşen helikopterde hayatını kaybeden gazeteci İsmail Güneş'in eşi Yasemin Güneş, avukatlar ve partililer katıldı.

Aynı zamanda FETÖ/PDY davasından Ankara Sincan F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan, dönemin Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdür Yardımcısı Dursun Özmen duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. İfadelerin ardından duruşma 18 Nisan'a ertelendi.

GÜLEFER YAZICIOĞLU'NDAN DESTİCİ'YE TEPKİ : Mahkeme salonunda BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'ye tepki gösteren Gülefer Yazıcıoğlu, sinir krizi geçirerek fenalaştı.

Mahkemenin ardından bir değerlendirme yapan Gülefer Yazıcıoğlu, ana dosyayla ilgili davanın henüz açılmadığını belirterek, "Bugün mahkememize geldik ama polis memuru üzerinden süren davaya geldik. Ana dosyamız henüz açılmamıştır, devam etmektedir. Bizim siyasetle ilgili, siyasi bir beklentimiz de yoktur. Sadece ve sadece Muhsin Başkan olayının, kaza veya suikast dedikleri ama bize göre suikast olan olayın bir an önce aydınlatılmasını istiyoruz" dedi.

'BİZİ ALMADAN ONLARI İÇERİ ALDILAR': Mahkeme salonunda yaşanan gerginliğin sorulması üzerine ise Gülefer Yazıcıoğlu şunları söyledi:

"Gerginlik şundan dolayı oldu. Biz saatlerdir bekliyorduk, içeri alınmak istiyorduk fakat oradan bir memur arkadaş Sayın Destici girmeden bizim alınamayacağımızı söylediği için, biz de bu sürecin kesinlikle birinci derecede içeri girmesi gereken insanlarız, aileler olarak. Bizi almadan onları aldıkları için oradaki arkadaşlar tepki göstermiştir. Bundan ibarettir, başka büyütülecek bir mesele yoktur."

Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu Furkan Yazıcıoğlu ve BBP MKYK Üyesi Selahattin Şenliler de adaletin tecelli etmesini beklediklerini söyledi.

DESTİCİ'Yİ PROTESTO ETTİLER: Gülefer Yazıcıoğlu açıklama yapacağı sırada alanda bulunan BBP'li grup, 'Destici istifa,' Destici davadan ellerini çek' diye bağırdı.

  • Güncel 26 Ekim 2018 10:58
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