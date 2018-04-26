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Muharrem İnce'den bomba açıklamalar seçilirsem...

Muharrem İnce'den bomba açıklamalar seçilirsem...

CHP adayı kim sorusuna yanıt aranırken, en kuvvetli adaylardan Muharrem İnce Ahmet Hakan'a konuştu. 'Seçilirsem Beştepe'yi satacağım' diyen Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı yardımcılarıyla ilgili açıklamaları da dikkat çekti.

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Eklenme Tarihi: 26-04-2018 08:05 - Güncelleme: 26-04-2018 08:16

CHP adayı kim olacak herkes bu sorunun yanıtını arıyor. Çatı aday fikrinin çöktüğü muhalefet cephesinde her parti kendi adayıyla yola devam edecek görünüyor. Peki CHP kimi aday gösterecek. Kulislerde Yılmaz Büyükerşen ile birlikte adı öne çıkan isimlerden CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan'a konuştu ve seçilmesi halinde neler yapacağını anlattı.

-Adayım... Kazanacağıma inanıyorum.
-Cumhurbaşkanı yardımcılarını baştan ilan edeceğim: Bir yanıma muhafazakâr bir ismi, bir yanıma milliyetçi bir ismi, bir yanıma bir Kürt’ü, bir yanıma bir Alevi’yi alacağım Cumhurbaşkanlığı yardımcısı olarak.
-Huzur vaat edeceğim. En büyük vaadim huzur olacak.
-Restorasyon süreci başlatacağım. Adım adım hukuk devletine, parlamenter sisteme, kuvvetler ayrılığına geçişi sağlayacağım.
-İlk turda her parti kendi adayını çıkarmalı. Çatı adayıyla olmaz. İlk turda her parti kendi adayını çıkarırsa ikinci tur garanti olur.
-İkinci turda ben kazanırım. Ben Kürtlerden de oy alırım. Benim dokunulmazlık konusunda hangi tavrı koyduğumu Kürtler gayet iyi biliyor.
-Erdoğan’ın karşısında ikinci tura ben kalmazsam Meral Akşener kalırsa... Benim desteğim ona olur. Abdullah Gül kalırsa... Benim desteğim ona olur. Sonuna kadar desteklerim. Miting yaparım.”
-Ama ikinci tura ben kalırsam... Onların da beni desteklemelerini beklerim, isterim.”
-Seçilirsem Beştepe’de oturmam. Çankaya Köşkü’ne geçerim.”
-Beştepe’yi satacağım.
-En büyük hayalim sokakta tek başına yürüyebilen, bisikletiyle dolaşabilen, çevresinde koruma ordusu olmayan bir Cumhurbaşkanı olmak...

Ahmet Hakan'ın yazısının tamamı

'CHP’nin iki adayı belli oldu' iddiası: İşte o iki isim!

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR10 YORUM

  • YOLDA TEK BAŞINA!.... 26 Nisan 2018 09:13 YOL'DA TEK BAŞINA YÜRÜYEN CUMHURBAŞKANI-BAŞBAKAN-BAKAN-GENEL MÜDÜR İSTİYORUZ.HAVALARA GİREN HİÇ KİMSEYİ İSTEMİYORUZ....

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KİMDİR ?
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE KİMDİR?

Muharrem İnce (d. 4 Mayıs 1964, Yalova), Türk öğretmen ve siyasetçidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi 22. dönem ve 23. dönem Yalova milletvekili olan Muharrem İnce, siyaset yaşamını Cumhuriyet Halk Partisi'nde

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