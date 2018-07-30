Muharrem İnce imzayı attı! Seçime 50 gün kala...

CHP'de 24 Haziran seçimlerinin ardından başlayan olağanüstü kurultay tartışması bugün son bulacak. İmzaların saat 17.00'ye kadar toplanacağı günde Muharrem İnce'den önemli açıklamalar geldi. İnce, CHP Genel Başkanı seçildiğinde yapılacak ilk cumhurbaşkanlığı seçimlerini kaybetmesi halinde partiyi olağanüstü kurultaya götüreceği sözünü noterde onaylattı.

İnce Noter çıkışı yaptığı açıklamada yine Genel Merkez'i eleştiri bombardımanına tuttu. "51 gün yeterli bir süre değil. Daha uzun bir sürede yapmak lazım, örgütü hazırlamak lazım. Kendinin hazırlanması lazım insanın" diyen İnce şöyle devam etti:

SEÇİME 50 GÜN KALINCA 'GEL ADAYIMIZ OL' OLMUYOR... "Önümüzdeki dönemde genel başkan olursam üyelerin önüne sandık koyacağımı, STK'ların oy kullanacağını, baroların, odaların, başka siyasi partilerin üyelerinin oy kullanacağı bir ön seçimle cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi; burada kendim de aday adayı olacağım. Ama seçimi kazanmazsam partiyi hemen olağanüstü kurultaya götüreceğimi taahhüt ettim. Yani koltuk derdinde değilim, Türkiye derdindeyim. Seçime 50 gün kalınca 'Gel adayımız ol' deyince olmuyor bu."

KILIÇDAROĞLU YİNE ADAY OLMAYACAK... Sayın genel başkanımıza da bu cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olmadı. Önümüzdeki 5 yıl sonra seçimde aday olmayacağı de kesin gibi. Olsaydı şimdi olurdu. O zaman bir an önce olağanüstü kurultaya gitmenin doğru olduğunu düşünüyorum. Derdimiz koltuk değil, derdimiz çocuklarımız, geleceğimiz, derdimiz memleket. Bunu taahhüt ettim.

İMZALARIN SORUMLUSU BEN DEĞİLİM... Ben imzaların sorumlusu değil. PM üyemize ve vekillerimize sorun.