Muhammed Ali'nin adı havalimanında yaşayacak

ABD'li efsanevi boksör ve ünlü ırkçılık karşıtı Müslüman aktivist Muhammed Ali'nin ismi memleketi Kentucky'deki havalimanına verilecek.

Muhammed Ali'nin adı havalimanında yaşayacak

Spor dünyasında "tüm zamanların en büyüğü" olarak anılan ve 2016 yılında 74 yaşında hayatını kaybeden efsanevi boksör ve ünlü ırkçılık karşıtı Müslüman aktivist Muhammed Ali'nin ismi memleketi Kentucky'deki havalimanına verilecek.

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Muhammed Ali'nin adı havalimanında yaşayacak

AA'nın Amerikan basınına dayandırdığı habere göre; Ali'nin memleketi Kentucky'ye bağlı Louisville Yerel Havalimanı Yönetim Kurulu dün yaptıkları toplantıda tesisin adını "Louisville Muhammed Ali Uluslararası Havalimanı" olarak değiştirme kararı aldı.

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Muhammed Ali'nin adı havalimanında yaşayacak

Muhammed Ali'nin eşi Lonnie Ali, yaptığı açıklamada, söz konusu isim değişikliğinden dolayı gurur duyduğunu belirterek, "Ali, bir dünya vatandaşı olmasına rağmen asla memleketini unutmadı." ifadesini kullandı.

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Muhammed Ali'nin adı havalimanında yaşayacak

Havalimanının yönetim kurulu ise söz konusu değişikliğin bir yıldan uzun süredir yapılan çalışmanın sonucu olduğunu kaydetti.

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