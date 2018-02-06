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Müge Anlı'nın kızı Lidya ve eski eşi Burhan Akdağ kimdir?

Müge Anlı'nın kızı Lidya ve eski eşi Burhan Akdağ kimdir?

Müge Anlı ve boşandığı eşi Burhan Akdağ kızı ile yeniden gündemde. Müge Anlı'yı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir mektup yazarak şikayet eden Burhan Akdağ, kızı ile görüşmesine izin verilmediğini söyledi. Peki Müge Anlı'nın olaylı boşandığı kocası Burhan Akdağ kimdir işte kızları Lidya Müge Akdağ;

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Eklenme Tarihi: 06-02-2018 14:33 - Güncelleme: 06-02-2018 14:33

Mügen Anlı ve Burhan Akdağ'ın ilişkisi Kanal 6 televizyonunda birlikte çalışırken başlamıştı. Müge Anlı'nın o dönemde magazin müdürü olan Burhan Akdağ ile ilişkisi yasak bir aşktı. Zira o dönemde Burhan Akdağ evli bir adamdı. Eşini ve çocuklarını Müge Anlı için terkeden Burhan Akdağ, yeni aşkı ile evlenmişti.

Müge Anlı ile Burhan Akdağ'ın ilişkisi meslek kariyerlerindeki değişiklik sonrasında bozuldu. Müge Anlı hızla şöhret olurken Burhan Akdağ medyadaki konumunda düşüş yaşadı. Bu da ayrılığı getirdi. Müge Anlı ile Burhan Akdağ çiftinin boşanmaları olaylı olmuştu. Burhan Akdağ bunu 'Koynumdaki Yılan' ismini verdiği bir kitapla anlatmıştı.

MÜGE ANLI'NIN KIZI : Müge Anlı kızı Lidya Müge Akdağ'ın velayetini alınca eski kocası ile gece yarıları karakollara taşan olaylar yaşandı. Burhan Akdağ'ın iddiasına göre Müge Anlı kızı Lidya Müge Akdağ'ın babası ile görüşmesine izin vermiyor. Müge Anlı ve Burhan Akdağ boşanma davalarından sonra mal varlığı yüzünden de mahkemelik olmuşlardı.

Müge Anlı ve Burhan Akdağ'ın olaylı biten evliliklerinden Lidya Müge Akdağ ismini verdikleri bir kızları var. Müge Anlı kızı Lidya Akdağ'ı medyadan uzak tutmaya çalışıyor.

BURHAN AKDAĞ ŞİKAYET MEKTUBU YAZDI

Burhan Akdağ 12 yıl önce boşandığı Müge Anlı'yı kızıyla görüştürmediği için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir mektupla şikayet etti.  Mektupta, “programına katıldığınız Müge Anlı yüzünden bu mektubu kaleme alma ihtiyacı hissettim” ifadelerini kullanan Burhan Akdağ, Erdoğan’a şunları yazdı:

-“Sizin de kızlarınız var ve nasıl kol kanat gerdiğinizi gözlemliyoruz. Benim kızım eksik...Benim kızımın kanatları yok... Benim kızım neden babasız büyüsün? Benim kızım 16 yaşında. Kızımı görmek istiyorum... Hangi rengi sevdiğini, en çok hangi yemeği sevdiğini, en çok hangi sanatçının şarkılarını dinlediğini, kaç numara ayakkabı giydiğini, yurt dışında hangi ülkelere gittiğini bilmiyorum...

KIZIMLA İLGİLİ HİÇBİR ŞEY BİLMİYORUM

Sinemayı mı sever, tiyatroyu mu hiç bilmiyorum. Kızımla ilgili bildiğim tek şey iyi bir Fenerbahçeli olduğu. Kızımla hiç tatile gitmedim, 11 yıldır ayrı yaşadığım evimi hiç görmedi. Kızım yolda iki dedesini ve babannesini, amcalarını, kuzenlerini, ağabeyini ve yeğenlerini görse tanımaz, belki ablasını tanıyabilir...

AİLE SEVGİSİ AŞILANMIYOR

Kızıma aşılanan aile sevgisi; annesi, anneannesi ve dayılarından ibaret…Ne kadar acı değil mi? İşte ihtiyacımız olan sevgi ve vicdan eksikliği insanlara neler yaptırıyor. Sayın Cumhurbaşkanım”

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KİMDİR ?
Müge Anlı
MÜGE ANLI KİMDİR?

Doğum Tarihi : 19/12/1973Doğum Yeri : İSTANBULMeslek : SunuculukBurç : YayFavori Sporu : Yürüyüş Televizyon hayatına ilk olarak magazin alanında başlayan Anlı, diğer bir magazinci Şenay Düdek'le Kanal D'de yaptığ

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