Müge Anlı'da şok anlar! Kardeşini öldürdüğünü canlı yayında açıkladı

Müge Anlı'da lise öğrencisi Filiz Karadavut'un cinayeti gündeme geldi. Abla Çiğdem Çakırer'in eşi Umut Çakırer baldızını öldürmekten 12 yıl sonra tutuklandı. Abla Çakırer kardeşinin yaşadığını ve eşinin öldürmediğini iddia ediyor. Filiz Karadavut 2006 yılında kayboldu. 12 yıl sonra ise enişte Umut Çakırer cinayetten tutuklandı. Umut Çakırer'in eşi Çiğdem Çakırer'in kız kardeşinin ölmediğini ve Filiz Karadavut'u gördüğünü söyledi.
Çiğdem Çakırer kız kardeşini aramak için Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katıldı. Çiğdem hanım 13 yıl önce esrarengiz şekilde ortadan kaybolan 16 yaşındaki kız kardeşi Filiz Karadavut'u öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan eşi Umut Çakırer'in cinayeti işlemediğini iddia ediyor. Çiğdem hanım göre kocasının tutuklanmasının tek nedeni annesinin 12 yıl sonra verdiği ifade.
"CİNAYETTE KIZIMIN PARMAĞI OLABİLİR" Anne Durna Hanım, "Cinayette kızımın da parmağı olabilir." dedi. Durna Hanım sözlerinin devamında ise şunları aktardı, "Çiğdem 'yuvam dağılmasın' diye beni susturdu." diye konuştu.
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