Müge Anlı'da her şey ortaya çıktı Nazmiye Oruçoğlu'na ölüm tuzağı

ATV'deki Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaklaşık 40 gündür kendisinden haber alınamayan gayrimenkul zengini iş kadını Nazmiye Oruçoğlu'nun başına gelen korkunç olay bir bir ortaya çıktı.

İSTANBUL'da oturan ve gayrimenkul zengini olduğu öğrenilen 45 yaşındaki Nazmiye Oruçoğlu, 6 Eylül’de esrarengiz bir şekilde ortadan kayboldu. Yaklaşık 40 gündür Nazmiye Hanımdan haber alamayan kardeşleri çareyi ATV'deki Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılmakta buldu. Sır gibi olayı araştıran Müge Anlı, Oruçoğlu'nun başına gelenleri bir bir ortaya çıkardı. Twitter

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Abisi Mustafa Oruçoğlu ile ablası Altune Duzla, Nazmiye'nin hayatına giren üç erkeğe dikkat çekti. Bunlar ilk eşi ve aynı zamanda halasının oğlu olan Yüksel Yağcı, ikinci eşi Atay bey ve erkek arkadaşı Yüksel Bey'di, 45 yaşındaki kadının hayatındaki üç erkekle de para problemleri yaşadığı ortaya çıktı. Twitter

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Ardından Nazmiye Oruçoğlu’nun kaybolduğu gün en son ilk eşi Yüksel Yağcı ile görüştüğü tespit edildi. Cinayeti araştıran polis, Nazmiye Oruçoğlu’nun cep telefonu sinyalinin en son Çağlayan Adliyesi civarında kesildiğini belirledi.

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