Müge Anlı'da her şey ortaya çıktı Nazmiye Oruçoğlu'na ölüm tuzağı

İSTANBUL'da oturan ve gayrimenkul zengini olduğu öğrenilen 45 yaşındaki Nazmiye Oruçoğlu, 6 Eylül’de esrarengiz bir şekilde ortadan kayboldu. Yaklaşık 40 gündür Nazmiye Hanımdan haber alamayan kardeşleri çareyi ATV'deki Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılmakta buldu. Sır gibi olayı araştıran Müge Anlı, Oruçoğlu'nun başına gelenleri bir bir ortaya çıkardı.
Abisi Mustafa Oruçoğlu ile ablası Altune Duzla, Nazmiye'nin hayatına giren üç erkeğe dikkat çekti. Bunlar ilk eşi ve aynı zamanda halasının oğlu olan Yüksel Yağcı, ikinci eşi Atay bey ve erkek arkadaşı Yüksel Bey'di, 45 yaşındaki kadının hayatındaki üç erkekle de para problemleri yaşadığı ortaya çıktı.
Ardından Nazmiye Oruçoğlu’nun kaybolduğu gün en son ilk eşi Yüksel Yağcı ile görüştüğü tespit edildi. Cinayeti araştıran polis, Nazmiye Oruçoğlu’nun cep telefonu sinyalinin en son Çağlayan Adliyesi civarında kesildiğini belirledi.
CESEDİ BAGAJDAN ÇIKTI: Araştırmalar sürerken, Kağıthane Cendere yolunda terk edilmiş bir minibüs bulundu. Minibüsün bagajından çıkan kadın cesedinde yapılan DNA testi sonucu, cesedin kayıp Nazmiye Oruçoğlu’na ait olduğu öğrenildi. Bir görgü tanığının da bir süre önce cesedin bulunduğu minibüse bir başka minibüsün yanaştığını söylemesi dikkati eski eş Yüksel Yağcı'nın üzerine çevirdi.
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