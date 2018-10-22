Müge Anlı isyan etti ve Murat Tekin olayında son noktayı koydu

Geçtiğimiz Ağustos ayından beri kendisinden haber alınamayan Murat Tekin'in farklı cinsel eğilimleri olduğu ortaya çıkıp olay daha da karmaşık bir hale gelince Müge Anlı isyan ederek Murat Tekin olayını programda kapattığını söyledi.

AYDIN Belediyesi'nde temizlik işçisi olarak çalışan Murat Tekin'den 22 Ağustos'tan beri haber alınamayınca ailesi Müge Anlı'nın programına katılarak yardım istemişti. Fakat programın ilerleyen bölümlerinde Tekin'in farklı cinsel eğilimleri olduğu ve eşinin de başka bir sevgilisi olduğu ortaya çıkınca olay giderek karmaşık hale geldi. Müge Anlı, 19 Ekim 2018 tarihinde ekrana gelen bölümde daha fazla dayanamayarak isyan etti. Twitter

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Anlı, "Ben bu yayını yapamıyorum. Olay konuşacağımız şeylerin çok ötesine geçti. Böyle bir olay olduğunu tahmin edemedim. Anlatılacak o kadar şey var ama anlatamıyorum. Anlatamadıktan sonra burada oturmanın bir anlamı yok." diyerek Murat Tekin olayını kapattı.

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NE OLMUŞTU? Aydın Belediyesi'nde temizlik işçisi olarak çalışan evli ve 3 çocuk babası Murat Tekin, 22 Ağustos 2018 tarihinde kaybolmuştu. Tekin'in kaybolduğu gün çevredeki güvenlik kameraları incelendiğinde ise elinde şüpheli bir bavulun olduğu görülmüştü. Murat Tekin'den haber alamayan ailesi, çareyi Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılmakta bulmuştu. Twitter

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