Müge Anlı isyan etti ve Murat Tekin olayında son noktayı koydu

AYDIN Belediyesi'nde temizlik işçisi olarak çalışan Murat Tekin'den 22 Ağustos'tan beri haber alınamayınca ailesi Müge Anlı'nın programına katılarak yardım istemişti. Fakat programın ilerleyen bölümlerinde Tekin'in farklı cinsel eğilimleri olduğu ve eşinin de başka bir sevgilisi olduğu ortaya çıkınca olay giderek karmaşık hale geldi. Müge Anlı, 19 Ekim 2018 tarihinde ekrana gelen bölümde daha fazla dayanamayarak isyan etti.
Anlı, "Ben bu yayını yapamıyorum. Olay konuşacağımız şeylerin çok ötesine geçti. Böyle bir olay olduğunu tahmin edemedim. Anlatılacak o kadar şey var ama anlatamıyorum. Anlatamadıktan sonra burada oturmanın bir anlamı yok." diyerek Murat Tekin olayını kapattı.
NE OLMUŞTU? Aydın Belediyesi'nde temizlik işçisi olarak çalışan evli ve 3 çocuk babası Murat Tekin, 22 Ağustos 2018 tarihinde kaybolmuştu. Tekin'in kaybolduğu gün çevredeki güvenlik kameraları incelendiğinde ise elinde şüpheli bir bavulun olduğu görülmüştü. Murat Tekin'den haber alamayan ailesi, çareyi Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılmakta bulmuştu.
"MURAT'IN FARKLI CİNSEL EĞİLİMLERİ VAR": Programın ilerleyen zamanlarında ise Murat Tekin'in farklı cinsel eğilimleri olduğu ve Engin Elekçi'yle ilişki yaşadığı ortaya çıkmıştı. Programın ilerleyen bölümlerinde ise Murat Tekin'in eşi Sakine hanımın da başka bir sevgilisi olduğu öğrenilmişti.
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