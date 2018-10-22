Müge Anlı isyan etti Murat Tekin olayında kararını verdi

AYDIN Belediyesi'nde temizlik işçisi olarak çalışan Murat Tekin'den 22 Ağustos'tan beri haber alınmayınca ailesi Müge Anlı'nın programına katılarak yardım istemişti. Fakat programın ilerleyen bölümlerinde Tekin'in farklı cinsel eğilimleri olduğu ve eşinin de başka bir sevgilisi olduğu ortaya çıkınca olay giderek karmaşık hale gelmişti.

Müge Anlı, 19 Ekim 2018 tarihinde ekrana gelen bölümde daha fazla dayanamayarak isyan etti. Anlı, "Ben bu yayını yapamıyorum. Olay konuşacağımız şeylerin çok ötesine geçti. Böyle bir olay olduğunu tahmin edemedim. Anlatılacak o kadar şey var ama anlatamıyorum. Anlatamadıktan sonra burada oturmanın bir anlamı yok." diyerek Murat Tekin olayını kapattı.

NE OLMUŞTU? Aydın Belediyesi'nde temizlik işçisi olarak çalışan evli ve 3 çocuk babası Murat Tekin, 22 Ağustos 2018 tarihinde kaybolmuştu. Tekin'in kaybolduğu gün çevredeki güvenlik kameraları incelendiğinde ise elinde şüpheli bir bavulun olduğu görüldü.

Murat Tekin'den haber alamayan ailesi, çareyi Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılmakta bulmuştu.

"MURAT'IN FARKLI CİNSEL EĞİLİMLERİ VAR": Programın ilerleyen zamanlarında ise Murat Tekin'in farklı cinsel eğilimleri olduğu ve Engin Elekçi'yle ilişki yaşadığı ortaya çıkmıştı. Programın ilerleyen bölümlerinde ise Murat Tekin'in eşi Sakine hanımın da başka bir sevgilisi olduğu öğrenilmişti.

"MURAT'I İKİ ADAM KUYUYA ATMAYA ÇALIŞIYORDU": Öte yandan Murat Tekin'e ne olduğu konusu hala belirsizliğini korurken canlı yayında dikkat çeken bir iddia daha ortaya atılmıştı. Aydın'da çiftçilik yapan ve ismini vermek istemeyen bir kişi, Murat'ı darp edilmekten son anda kurtardığını söylemişti. Geçtiğimiz mart ayında iki tane genç ve sakallı adamın Murat'ı bir kuyuya atmaya çalıştığını belirten kişi, şunları dile getirmişti;

"Hayvanlarım için Sevgi Yolu'na giderken yolda bir çığlık sesi duydum. İki tane uzun boylu, sakallı gencin Murat'ı bir kuyuya atmaya çalıştığını gördüm. Murat ise o sırada, 'İmdat' diye bağırıyordu. Gençlerin üzerine yürüdüğümde Murat'ı bırakıp kırmızı bir arabayla oradan uzaklaştılar. Ben de Murat'a oğlumun bir gömleğini verdim. Sonra da evime gittim."

MURAT SOSYAL MEDYA TUZAĞINA MI DÜŞÜRÜLDÜ? Bir yıl sonra Murat'la tesadüfen tekrar karşılaştıklarını söyleyen kişi, sözlerine şöyle devam etmişti;

"Sevgi Yolu'nda karşılaştığımızda Murat beni tanıdı ama ben onu tanımadım. Bana çay ısmarladı. Olayı sorduğumda ise sosyal medyadan bir kızla konuştuğunu, kızın kardeşlerinin de onu yakaladığını ve tehdit ederek para istediklerini söyledi. Tehdit edenlerden birisinin isminin de Murat olduğunu belirtti. "

Murat Tekin'e ne olduğu konusu hala belirsizliğini koruyor.