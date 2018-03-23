Muazzez Ersoy'dan Adnan Oktar'a yakın ilgi!

Kamuoyunda 'Adnan Hoca' olarak bilinen Adnan Oktar, sahibi olduğu A9 kanalının kuruluşunun 8. yılını İstanbul'da bir otelde kutladı. Yaklaşık 400 davetlinin katıldığı gecede Muazzez Ersoy sahne alırken, etkinliğe Güllü, Ankaralı Turgut ve Arif Susam da katıldı. Adnan Oktar salona girdiği anda Muazzez Ersoy, "Salona çok zarif bir beyefendi girdi" diye anons yaptı. Oktar'ın sahne alan Muazzez Ersoy'la yakından ilgilendiği görüldü. Ardından sahneden inip, Oktar'ın oturduğu masaya kadar giden Ersoy, Adnan Oktar'a tekrar tekrar teşekkür etti.