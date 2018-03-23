Muazzez Ersoy'dan Adnan Oktar'a yakın ilgi!

A9 TV’nin 8. kuruluş yıldönümü gecesinde sahne alan Muazzez Ersoy, Adnan Oktar'a methiyeler düzdü. Ersoy ve Oktar'ın birbirine sarılması geceye damgasını vurdu.

Muazzez Ersoy'dan Adnan Oktar'a yakın ilgi!

Kamuoyunda 'Adnan Hoca' olarak bilinen Adnan Oktar, sahibi olduğu A9 kanalının kuruluşunun 8. yılını İstanbul'da bir otelde kutladı. Yaklaşık 400 davetlinin katıldığı gecede Muazzez Ersoy sahne alırken, etkinliğe Güllü, Ankaralı Turgut ve Arif Susam da katıldı. Adnan Oktar salona girdiği anda Muazzez Ersoy, "Salona çok zarif bir beyefendi girdi" diye anons yaptı. Oktar'ın sahne alan Muazzez Ersoy'la yakından ilgilendiği görüldü. Ardından sahneden inip, Oktar'ın oturduğu masaya kadar giden Ersoy, Adnan Oktar'a tekrar tekrar teşekkür etti.

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Muazzez Ersoy'dan Adnan Oktar'a yakın ilgi!

Hatırlanacağı gibi Adnan Oktar, son günlerde terliği ve pijamasıyla firar eden Ceylan Özgül'ün suçlamalarıyla yeniden gündeme gelen Adnan Oktar konuyla alakalı yorum yapmaktan kaçınırken diğer kedicikler, Instagram hesaplarından paylaşımlar yaparak eski dostlarını yerden yere vurdular. Adnan Oktar'ın gecede keyfi bir hayli yerindeydi.

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Muazzez Ersoy'dan Adnan Oktar'a yakın ilgi!

RTÜK CEZA YAĞDIRMIŞTI: RTÜK, Adnan Oktar'ın sahibi olduğu A9 kanalına beş kez program durdurma ile en üst düzeyden idari para cezası verilmesini kararlaştırmıştı. RTÜK Üyesi İsmet Demirdöğen yaptığı açıklamada, bu cezanın televizyon yayınına kadın istismarından verildiğini belirterek, "Kadınların dans ettirilerek, oynatılarak aşağılandığı görüntüler nedeniyle ceza verildi" demişti.

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Muazzez Ersoy'dan Adnan Oktar'a yakın ilgi!

İşte geceden görüntüler...

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