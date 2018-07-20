Motosikleti hızlı kullanan sucu gence tokat attı ortalık karıştı

İZMİR'in Konak ilçesinde, motosikletle damacana su taşıyan gence, hız yaptığı gerekçesiyle tokat atan kişiye, esnaf tepki gösterdi.
Olay, gündüz saatlerinde, Konak'ta tarihi Hisar Camii yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, motosikletle damacana su taşıyan genç, iki kişinin yanından hızlıca geçti.
İKİ TOKAT ATTI: Motosikletli genç, yanından geçtiği kişilerin uyarısıyla durdu. Tartışma sırasında, bu kişilerden biri, gence iki tokat attı. Olayı gören çevredeki esnaf, gencin yardımına koştu ve tokat atan kişiye tepki gösterdi.
TARAFLAR ŞİKAYETÇİ OLMADI: Gerginlik, çevredekilerin araya girmesiyle sona erdi. Taraflar olayla ilgili şikayetçi olmadı.
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