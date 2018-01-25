ABD'nin Suriye sınırı boyunca 30 kilometrelik güvenli hat oluşturma teklifine Türkiye'den 'hayır' yanıtı... haberin devamı için tıklayın »
Zeytin Dalı harekatında 7 PYD'li terörist sağ olarak yakalandı. Teröristler Hatay'a getirildi... haberin devamı için tıklayın »
Altının onsu en yüksek seviyeyi gördü, petrol fiyatları zirvede. Dolardaki düşüş sürüyor işte yeni rakamlar... haberin devamı için tıklayın »
Afrin harekatında 6.günde son durum : Burseya alındı Cindere vuruluyor. 300'den fazla YPG'li öldürüldü. haberin devamı için tıklayın »
Pakistan’da kontrolden çıkan motosiklet, okula girdi, 4 kişi yaralandı. Okul bahçesinde oynayan çocukların arasına dalan motosiklet devrilirken, üzerindeki 3 kişi ve 1 öğrenci yere yuvarlandı. Olayda motosikletteki 2 kişi ile öğrenci hafif, sürücü ise ağır şekilde yaralandı.
(Ulusal yayın yapan internethaber.com sanal ortamda haberciliğe başlayan ilk haber sitelerinden biridir. Türkiye'nin tanığı pek çok isim yazar kadrosunda yer almakta. Okur yorumlarının yanı sıra açık görüş köşesinden mesleki yazılara ve blog yazarlarına yer vermektedir. Açık görüşte 20'ye yakın uzman yazar olarak yer almaktadır. 60 kişilik bir haber kadrosuna sahip olan internethaber.com, 2000 yılında İnternethaber Yayın Grubu adı altında faaliyete başladı. İstanbul Beşiktaş'ta ofisi bulunan İnternethaber Yayın Grubu bünyesinde tematik özellikli 12 site yer almaktadır. 24 saat kesintisiz haber yayını yapan internethaber sitesinde güncel haberler ile birlikte, politika, sağlık, magazin, spor, memur ve eğitim ile son dakika haberleri yer alıyor.)
BUNLARI İZLEDİNİZ Mİ?
YORUM YAZIN Motosiklet okula daldı: 4 yaralı videosuna yorum yapıntw gp fb rs yukarıdaki hesaplarınızdan biri ile yorum yapabilirsiniz adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER