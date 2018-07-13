Mısır'da gizemli bir lahit bulundu

MISIR'ın kuzeyinde yer alan İskenderiye şehrindeki arkeolojik kazılar sırasında, granit mermerinden yapılmış kara bir lahit bulundu. Uzmanlar henüz lahidin içini açamadı. Bilim insanları lahidin içinde yüksek sosyal statüye sahip bir kişinin kalıntılarının bulunduğunu düşünüyor.

ŞİMDİYE KADAR BULUNANLARIN EN BÜYÜĞÜ; Science Alert dergisinin aktardığına göre, bilim insanları bu lahidin İskenderiye'de şimdiye kadar bulunanlar arasında en büyüğü olduğunu söylüyor. 185 santim yükseklik, 165 santim genişlik ve 265 santim uzunluğa sahip lahidin, milattan önce 305 ila 30 yıllarında hüküm süren Ptoleme Krallığı dönemine ait olduğu sanılıyor.

Kapak ve gövde kısımları arasında bir sıva tabakasının olması, lahidin benzerlerinin aksine 2 bin yıldan fazla süredir hiç açılmamış olduğunu gösteriyor. Hırsızların dokunmadığı ve zarar vermediği antik mezarlara Mısır'da çok nadir rastlanıyor.