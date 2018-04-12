Miraç Kandili özel nafile namazı kılınışı ve Miraç gecesi duası

Miraç kandili namazı 12 rekat olarak yatsı namazından sonra kılınır. Peki kandil gecesi namazına nasıl niyet edilir hangi dualar okunur? İşte mirac namazi kilinisi ve okunacak duasi hakkında bilgiler.

13 Nisan cuma, yani yarın Kadir Gecesi kadar mübarek bir gece olan Miraç Kandili gecesi. Hz. Muhammed'in 7 kat göğe çıkıp Allah'ı huzuruna geldiği gece. Kutsal dönüşte ümmetine namazı getirdiği gece. Böyle özel ve anlamlı bir gecede nasıl dua edilmeli, nasıl namaz kılınmalı? Miraç Kandili namazı, 12 rekatlık nafile namazı kılışını detaylı anlatım haberimizde. Ayrıca Miraç Kandili özel duası ve bu gecenin faziletleri tüm detaylarını sizler için derledik. Hepinizin Miraç Kandili mübarek olsun. Twitter

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Miraç Kandili namazı 12 rekat olarak kılınır. Miraç gecesi namazının kılınışı 2 rekatta bir selam verilerek olur. Miraç Kandili gecesinde okunacak dualar ve hacet ile tesbih namazının videolu kılınışını, resimli kandil mesajlarını internethaber.com sitesi sizin için hazırladı. Twitter

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Miraç kelime manası olarak "merdiven", "yükselecek yer", "en yüksek makam" anlamına gelmektedir. Miraç Kandili Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in göğe yükseldiği gecedir. Peki Miraç Kandili gecesinde hangi namazlar kılınmalı, saat kaçta ve nasıl niyet edilerek hangi dualarla kılınmalı? Twitter

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