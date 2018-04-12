Miraç Kandili özel nafile namazı kılınışı ve Miraç gecesi duası

13 Nisan cuma, yani yarın Kadir Gecesi kadar mübarek bir gece olan Miraç Kandili gecesi. Hz. Muhammed'in 7 kat göğe çıkıp Allah'ı huzuruna geldiği gece. Kutsal dönüşte ümmetine namazı getirdiği gece. Böyle özel ve anlamlı bir gecede nasıl dua edilmeli, nasıl namaz kılınmalı? Miraç Kandili namazı, 12 rekatlık nafile namazı kılışını detaylı anlatım haberimizde. Ayrıca Miraç Kandili özel duası ve bu gecenin faziletleri tüm detaylarını sizler için derledik. Hepinizin Miraç Kandili mübarek olsun.
Miraç Kandili namazı 12 rekat olarak kılınır. Miraç gecesi namazının kılınışı 2 rekatta bir selam verilerek olur. Miraç Kandili gecesinde okunacak dualar ve hacet ile tesbih namazının videolu kılınışını, resimli kandil mesajlarını internethaber.com sitesi sizin için hazırladı.
Miraç kelime manası olarak "merdiven", "yükselecek yer", "en yüksek makam" anlamına gelmektedir. Miraç Kandili Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in göğe yükseldiği gecedir. Peki Miraç Kandili gecesinde hangi namazlar kılınmalı, saat kaçta ve nasıl niyet edilerek hangi dualarla kılınmalı?
Miraç Kandili namazı kılınışı nasıl?
Miraç gecesinde Hazreti Muhammed göğe yükseldikten sonra dönüşte ümmetine 5 vakit namazı getirmiştir. Haliyle Miraç Kandili aynı zamanda İslam alemine verilen namaz hediyesinin geldiği gecedir. Bu özel gecede kılınacak namazlar da haliyle çok önemli ve kıymetlidir.
Miraç Kandili gecesi kılınacak olan kandil namazının özel bir saati yoktur. Miraç namazını yatsı namazından imsak vaktine kadar herhangi bir saatte kılabilirsiniz.
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