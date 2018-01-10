Minik Zeynep’ten kahreden haber: Tecavüze de uğramış!

Lahor'un 20 kilometre güneyindeki Kasur şehrinde düzenlenen gösterilerde hayatını kaybedenlerin polis merkezini bastığı ifade edildi. İki gösterici güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu hayatlarını kaybetti. Öfkeli göstericiler, yetkililerin kaçırma, cinsel saldırı ve cinayet gibi suçları önlememek için çaba göstermediğini savunuyor.

Tecavüz edildikten sonra boğularak öldürüldüğü ortaya çıkan Zeynep'in ailesi de ihbarda bulunmalarının ardından polisin gerekli şekilde harekete geçmediğini düşünüyor. Zira Zeynep'in kaybolmadan önceki son görüntülerini polis değil, akrabaları ortaya çıkardı. Güvenlik kamerası görüntülerinde, Zeynep'in bir adam tarafından götürüldüğü görülüyordu.