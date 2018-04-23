Minik öğrenciler Atatürk’ün portresini çizdi

Anaokulunda eğitim gören minik öğrenciler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda kameralar karşısına geçti. Çocuk Bayramı nedeniyle özel bir klipte yer alan minik öğrenciler, 70'li yıllarda yıldız gibi parlayan ve 2013 yılında yaşamını yitiren ünlü sanatçı Şenay Yüzbaşıoğlu'nun 'Hayat Bayram Olsa' adlı unutulmaz eserini seslendirerek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı ilan eden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün resmini dev tuvale çizdi. Ünlü tasarımcı Murat Yer'in gözetmenliğinde, fırça kullanarak Atatürk portresini ölümsüzleştiren minik öğrenciler, portreyi de satışa sunarak elde ettikleri gelirle doğuda zor şartlar altında okul hayatını sürdüren arkadaşlarına kırtasiye yardımı yapacak.

Öte yandan Yeni Nesil'in çocukları, Ayberk Özsoy'un yönetmenliğinde çekilen klip için Bornova ilçesinin birçok noktasında şarkı söyledi. 3 ve 6 yaşlarındaki 30 öğrenci, seslendirdikleri şarkı ile tüm dünyaya barış ve birliktelik mesajı verdi. Minik öğrenciler çekilen klip hakkında, '"Atatürk'ün bize armağan ettiği bu güzel günde, ona şarkı söyleyerek ve resmini çizerek teşekkür etmek istedik" dedi.

  • Güncel 23 Nisan 2018 09:41
  • SİTENE EKLE
  • PAYLAŞ fb tw gp

BUNLARI İZLEDİNİZ Mİ?

YORUM YAZIN Minik öğrenciler Atatürk’ün portresini çizdi videosuna yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU VİDEOYA YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Seçim
  7. Ekonomi
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro