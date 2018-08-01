Minik Mustafa ve annesi cennete yürüdü gözyaşları sel oldu

HAKKARİ astsubay eşini ziyarete gittiği üs bölgesinden evine dönerken, PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaşamını yitiren Nurcan Karakaya (25) ile 11 aylık bebeği Mustafa Bedirhan Karakaya için Dağ Komando Tugay Komutanlığı'nda tören düzenlendi.

Minik Mustafa ve annesi cennete yürüdü gözyaşları sel oldu

Hakkari'ye 7 kilometre uzaklıkta bulunan Otluca köyündeki Dağ Komando Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen törene Hakkari Vali Vekili Bekir Abacı, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epkin, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, askeri yetkililer ve polisler ile Nurcan Karakaya'nın eşi Jandarma Astsubay Serkan Karakaya katıldı. Anne-oğulun cenazeleri, askerlerin omuzlarında tören alanına getirildikten sonra öz geçmişleri okunarak, dua edildi. Nurcan Karakaya ile 11 aylık bebeği Mustafa Bedirhan Karakaya'nın cenazesi, askerlerin omuzlarında helikoptere taşınıp, konularak, memleketlerine uğurlanmak üzere Yüksekova'ya gönderildi.

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Minik Mustafa ve annesi cennete yürüdü gözyaşları sel oldu

HAKKÂRİ'nin Yüksekova ilçesinde, astsubay eşi Serkan Karakaya’yı ziyarete gittiği üs bölgesinden evine dönen Nurcan Karakaya'nın kullandığı otomobilin geçişi sırasında, PKK'lı teröristlerin önceden tuzakladığı el yapımı patlayıcı infilak etti. Olay, Yüksekova ilçe merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Büyükçiftlik beldesi Susak Deresi mevkisinde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Hain saldırıda otomobili kullanan Nurcan Karakaya olay yerinde yaşamını yitirdi, bebeği Mustafa Bedirhan Karakaya ağır yaralandı.

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Minik Mustafa ve annesi cennete yürüdü gözyaşları sel oldu

Yaralı bebek, ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, annesi Nurcan Karakaya'nın cesedi aynı hastanenin morguna alındı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen bebek de kurtarılamadı. Bölgede, PKK'lı teröristleri etkisiz hale getirmek için operasyon başlatıldı. Nurcan Karakaya’nın, Sivas’ın Şarkışla ilçesindeki annesi Suudiye Demir’e (57), acı haber verildi. Nurcan Karakaya’nın kız kardeşinin kocası Şener Ergüven, akşam saatlerinde Jandarma Astsubay Çavuş Serkan Karakaya’nın kendisini arayarak patlamayı haber verdiğini anlattı. PKK’yı lanetleyen Ergüven, “En son aldığım bilgiye göre eşi, birliğe ziyarete gitmiş, ziyaret dönüşünde uzaktan kumanda ile arabayı patlatmışlar” dedi.

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Minik Mustafa ve annesi cennete yürüdü gözyaşları sel oldu

Nurcan Karakaya ile 11 aylık bebeği Mustafa Bedirhan Karakaya için Dağ Komando Tugay Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törende gözyaşlarına hakim olan acılı baba, 11 aylık bebeği ve eşinin tabutuna son kez dokunduğu anlar yürekleri dağladı.

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