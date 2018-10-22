Minik Emir'den sevindiren haber

Lösemi hastası 7 yaşındaki Emir Şeremet için sosyal medyada başlatılan ilik kampanyası sonuç verdi. Aralarında bakan ve belediye başkanlarının yer aldığı ilik seferberliği sayesinde Emir'e uygun ilik bulundu.

Minik Emir'den sevindiren haber

RİZE'nin Ardeşen ilçesinde 10 ay önce lösemi hastası olduğu belirlenen 7 yaşındaki Emir Şeremet için ailesi ve sevenleri sosyal medyadan ilik kampanyası başlattı. Yüzlerce kişinin katıldığı kampanya ile Emir'e uygun ilik bulundu. Uygun ilik vakit kaybedilmeden hemen Emir'e nakledildi.

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Minik Emir'den sevindiren haber

ÇARESİZLERE UMUT OLUN
Şeremet ailesi, uygun iliğin bulunmasıyla oğullarının sağlığına kavuşmasının mutluluğunu yaşıyor. Anne Nevin Şeremet, kampanyaya destek veren ve bağışçı olanlara teşekkür ederek, "Ne kadar çok kök hücre bağışçısı olursa, Emir ve Emir gibi çaresiz hastane odalarında bekleyen yavrularımızın umudu artar" dedi.

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Minik Emir'den sevindiren haber

‘3 TÜP KANI ESİRGEMEYİN’
Lösemi hastalığının tedavi sürecinin zor olduğunu anlatan ve herkesi kök hücre bağışı yapmaları konusunda kan vermeye çağıran anne Şeremet, “Lösemi hastalığı, tedavi süreci çok uzun, stresli, ağır ve sancılı. Çocuk için ve ailesi için çok yorucu bir süreç. Kendine uyumlu kök hücre bulmak bazen milyonda bir ihtimal oluyor. Lütfen yalvarıyorum; çok basit olan kolunuzdan alınacak 3 tüp kanı esirgemeyin. Bir cana yaşama şansı verirseniz; çünkü onların bekleyecek çok vakitleri yok" diye konuştu.

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Minik Emir'den sevindiren haber

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