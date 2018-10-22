Minik Emir'den sevindiren haber

‘3 TÜP KANI ESİRGEMEYİN’

Lösemi hastalığının tedavi sürecinin zor olduğunu anlatan ve herkesi kök hücre bağışı yapmaları konusunda kan vermeye çağıran anne Şeremet, “Lösemi hastalığı, tedavi süreci çok uzun, stresli, ağır ve sancılı. Çocuk için ve ailesi için çok yorucu bir süreç. Kendine uyumlu kök hücre bulmak bazen milyonda bir ihtimal oluyor. Lütfen yalvarıyorum; çok basit olan kolunuzdan alınacak 3 tüp kanı esirgemeyin. Bir cana yaşama şansı verirseniz; çünkü onların bekleyecek çok vakitleri yok" diye konuştu.



