Minik Akif ölümden döndü!

Sabah saatlerinde aracı ile seyir halinde olan Safer Sarı, karşı yönden gelen Ercan Türk yönetimindeki kamyonetle kafa kafaya çarpıştı. Kazada, sürücülerle birlikte otomobilde bulunan Sevim Sarı, Beytullah Sarı, İsmet Sarı ve bebek Hamza Akif Sarı ile kamyonetteki Dilara Türk yaralandı.
Yaralılar, olay yerine sevk edilen 112 Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalelerinin ardından kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı.
Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan otomobil sürücüsü 65 yaşındaki Safer Sarı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
BEBEK DAKİKALARCA AĞLADI:Kazada, yaralanan bebek Hamza Akif Sarı, annesi kaza yerinde tedavi gördüğü sırada dakikalarca ağladı. Bebek Sarı’yı sakinleştirmek için sağlık görevlileri uzun süre çaba gösterdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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