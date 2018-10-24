Minik Akif ölümden döndü!

Sabah saatlerinde aracı ile seyir halinde olan Safer Sarı, karşı yönden gelen Ercan Türk yönetimindeki kamyonetle kafa kafaya çarpıştı. Kazada, sürücülerle birlikte otomobilde bulunan Sevim Sarı, Beytullah Sarı, İsmet Sarı ve bebek Hamza Akif Sarı ile kamyonetteki Dilara Türk yaralandı.