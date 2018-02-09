Minibüsçü dehşeti: Yolcuların önünde kurşun yağdırdı!

Olay, sabah saatlerinde Kadıköy Maltepe E-5 yolu Bostancı mevkiinde meydana geldi. İddialara göre, Gebze-Harem hattında çalışan minibüs Şoförü Mehmet Ö. İstanbul Otobüs A.Ş'ye ait Özel Halk Otobüsü şoförünün önüne minibüsü kırıp sağ tarafına geçti. Otobüs şoförü de otobüsü kenara çekerek durdurdu. Daha sonrada Mehmet Ö. otobüs şoförü Serkan Taşyürek'e küfür etmeye başladı. Küfürlere sinirlenen otobüs şoförü Taşyürek, Mehmet Ö.'nün korkup gitmesi için levye ile minibüsün aynasına vurdu. Bunun üzerine küfürleri iyice artıran şoför Mehmet Ö. minibüsün içinden silahla ateş etmeye başladı. Yolcuların içinde ateş eden Mehmet Ö. hızla olay yerinden uzaklaştı.

"YANINDAKİ ÇOCUKTAN SİLAH İSTEDİ": Olay anını anlatan özel halk otobüsü şoförü Serkan Taşyürek, “İlerlerken minibüsçü önüme kırdı. Sonrasında sağıma geçti. Sağıma geçtikten sonra el kol hareketi yaptı. Ben de önüme kırdığı için özür dileyecek sandım. Ondan sonra arkadaş kapıyı açtı, küfürler etmeye başladı. Terbiyesizlik yapmaması gerektiğini söyledik. Ama arkadaş ısrarla devam etti. Ben tornavida aldım caydırma amaçlı, derken elimden düşürdüm. Sonra gittim levye aldım. Aynasına vurdum gitsin artık başımdan diye. O da yanındaki çocuktan silah istedi. Silahı çektiğini görünce ben yolculara yatmalarını söyledim. Ben de silahı görünce orta kapının oraya doğru atladım. Direkt bize ateş ettiği için koluma denk geldi. Ateşi minibüsün içinden etti, ben de minibüsün içindeydim. Kaçtı, polisler yakalamış” dedi.