Minibüsçü dehşeti: Yolcuların önünde kurşun yağdırdı!

İstanbul Bostancı E-5 karayolunda minibüs şoförü Özel Halk Otobüsü şoförüne yolcuların gözü önünde bilinmeyen bir nedenden dolayı küfür edip ateş etti. Açılan ateş sonuncunda Otobüs şoförü Serkan Taşyürek kolundan yaralanırken, minibüs şoförü olay yerinden kaçtı. Polis yaptığı araştırma sonucu minibüs şoförünü kıskıvrak yakalarken, saldırgan şoför kendisini görüntüleyen basın mensuplarına hakaretler yağdırdı.
Olay, sabah saatlerinde Kadıköy Maltepe E-5 yolu Bostancı mevkiinde meydana geldi. İddialara göre, Gebze-Harem hattında çalışan minibüs Şoförü Mehmet Ö. İstanbul Otobüs A.Ş'ye ait Özel Halk Otobüsü şoförünün önüne minibüsü kırıp sağ tarafına geçti. Otobüs şoförü de otobüsü kenara çekerek durdurdu. Daha sonrada Mehmet Ö. otobüs şoförü Serkan Taşyürek'e küfür etmeye başladı. Küfürlere sinirlenen otobüs şoförü Taşyürek, Mehmet Ö.'nün korkup gitmesi için levye ile minibüsün aynasına vurdu. Bunun üzerine küfürleri iyice artıran şoför Mehmet Ö. minibüsün içinden silahla ateş etmeye başladı. Yolcuların içinde ateş eden Mehmet Ö. hızla olay yerinden uzaklaştı.
KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI: Yolcuların gözü önünde ateş edilmesinin üzerine kolundan yaralanan şoför Taşyürek, kendini kanlar içinde orta kapının bulunduğu yere attı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Otobüs şoförü Serkan Taşyürek'i hastaneye kaldırırken, Ataşehir ilçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler kaçan minibüs şoförünü yakalamak için çalışma başlattı. Kısa sürede minibüs şoförünü yakalayan polis ekipleri sorgulamak üzere, polis Merkezine getirdi.
"YANINDAKİ ÇOCUKTAN SİLAH İSTEDİ": Olay anını anlatan özel halk otobüsü şoförü Serkan Taşyürek, “İlerlerken minibüsçü önüme kırdı. Sonrasında sağıma geçti. Sağıma geçtikten sonra el kol hareketi yaptı. Ben de önüme kırdığı için özür dileyecek sandım. Ondan sonra arkadaş kapıyı açtı, küfürler etmeye başladı. Terbiyesizlik yapmaması gerektiğini söyledik. Ama arkadaş ısrarla devam etti. Ben tornavida aldım caydırma amaçlı, derken elimden düşürdüm. Sonra gittim levye aldım. Aynasına vurdum gitsin artık başımdan diye. O da yanındaki çocuktan silah istedi. Silahı çektiğini görünce ben yolculara yatmalarını söyledim. Ben de silahı görünce orta kapının oraya doğru atladım. Direkt bize ateş ettiği için koluma denk geldi. Ateşi minibüsün içinden etti, ben de minibüsün içindeydim. Kaçtı, polisler yakalamış” dedi.
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