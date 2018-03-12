Mina Başaran'ın nişanlısı Murat Gezer kimdir? Uçaktaki son görüntüleri...

DUBAİ'deki bekarlığa veda partisinden dönerken özel jetin düşmesi sonucu hayata veda eden Mina Başaran ünlü işadamı Hüseyin Başaran'ın tek kızıydı. Nişanlısı Murat Gezer ile evlenme hazırlığı yapan Mina Başaran bekarlığa veda partisi için gittiği Dubai'den dönemedi. Başaran Holdingin'in özel jeti Mina Başaran ile arkadaşlarını İstanbul'a getirirken İran üzerinde düştü. Mina Başaran'ın ölüm haberi sosyeteyi ayağa kaldırdı. Mina başaran ile birlikte hepsi zengin aile kızı olan 7 arkadaşı da kazadan kurtulamadı. İşte Mina Başaran'ın ailesi, kazada ölen arkadaşları ve instagramdaki son görüntüleri;