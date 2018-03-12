Mina Başaran'ın nişanlısı Murat Gezer kimdir? Uçaktaki son görüntüleri...

DUBAİ'deki bekarlığa veda partisinden dönerken özel jetin düşmesi sonucu hayata veda eden Mina Başaran ünlü işadamı Hüseyin Başaran'ın tek kızıydı. Nişanlısı Murat Gezer ile evlenme hazırlığı yapan Mina Başaran bekarlığa veda partisi için gittiği Dubai'den dönemedi. Başaran Holdingin'in özel jeti Mina Başaran ile arkadaşlarını İstanbul'a getirirken İran üzerinde düştü. Mina Başaran'ın ölüm haberi sosyeteyi ayağa kaldırdı. Mina başaran ile birlikte hepsi zengin aile kızı olan 7 arkadaşı da kazadan kurtulamadı. İşte Mina Başaran'ın ailesi, kazada ölen arkadaşları ve instagramdaki son görüntüleri;
MİNA BAŞARAN İLE KAZADA ÖLEN KIZLAR KİM: Başaran Holdinge ait özel uçakta Mina Başaran ile birlikte bekarlığa veda partisine katılan arkadaşları Zeynep Çoşkun, Ayşe And, Burcu Urfalı, Aslı İzmirli, Jasmin Baruh Siloni, Sinem Akay ve Liana Hananel de hayatını yitirdi. Mina Başaran gibi arkadaşları da Türkiye'nin tanınmış ailelerine mensuplar.
BAŞARAN HOLDİNGİN SAHİBİ HÜSEYİN BAŞARAN VE EŞİ : Mina Başaran yat ve inşaat sektöründe faaliyet gösteren Başaran Holdingin sahibi Hüseyin Başaran'ın kızıydı. Hüseyin Başaran ve eşi Beril Başaran'ın iki çocukları vardı. Biri kazada yaşamını yitiren kızları Mina Başaran diğeri de oğulları Can Başaran... Hüseyin Başaran geçen yıl açtığı bir binaya kızı Mina'nın adını vermişti.
MİNA BAŞARAN'IN NİŞANLISI MURAT GEZER KİMDİR : Mina Başaran'ın müstakbel eşi Murat Gezer bir damadın yaşayabileceği en kötü günleri yaşıyor. Murat Gezer ile Mina Başaran 14 Nisan'da düğünlerini yapacaklardı. Bu görüntüleri verdikleri veda partisinden kalma.
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