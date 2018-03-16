Mina Başaran'ın babası Hüseyin Başaran cenazede yıkıldı

İRAN'da düşen Başaran Holding'e ait özel uçakta hayatını kaybedenlerden Mina Başaran, Sinem Akay ve Burcu Gündoğar Urfalı'nın cenazeleri Ataköy 5. Kısım Camisi'nden kaldırıldı. Cenaze töreninde Mina Başaran'ın babası Hüseyin Başaran, annesi Beril Başaran ve kardeşi Can Başaran hayatlarının en zor vedasını yaptılar.

Cenaze namazında Mina Başaran’ın babası Hüseyin Başaran, annesi Beril Başaran, kardeşi Can Başaran, nişanlısı Murat Gezer, Burcu Gündoğar Urfalı’nın eşi Sinan Urfalı, annesi Gonca Dadıki, babası Haluk Gündoğar ile Sinem Akay’ın annesi Gamze Akay ve babası Çetin Akay taziyeleri kabul etti. Mina Başaran'ın tabutunun üzerine nişanlısı tarafından pembe güllerle kaplı "Murty'n" yazılı çiçek buketi konuldu.

BABA HÜSEYİN BAŞARAN'IN HALİ

Başaran Holding'in sahibi Hüseyin Başaran cenaze töreninde taziyeleri kabul ettikten sonra kızının musalla taşındaki tabutunun başına geldi.

Tabutun başında oğlu Can Başaran vardı. Bir yakınları ise Mina Başaran'ın tabutuna kapaklanıp kalmıştı. Hüseyin Başaran önce gözyaşlarına direnmeye çalıştı.

Kızının tabutu başında ağlamamak için kendini tutan Hüseyin Başaran bir an geldi yüreğinden akanlara hakim olamadı. İşte o anda Hüseyin Başaran'ın tüyleri diken diken eden acı feryatları yükseldi.

Başaran Holding'in sahibi olan Hüseyin Başaran'ın biri kız 2 çocuğu vardı. Hüseyin Başaran tek kızı olan Mina Başaran'ı kendisi için ayırttığı mezarlığa gömdü. Hüseyin Başaran "Orayı kendim için aldım ama kızımı koyacağım" dedi.

Hüseyin Başaran kızının acısını oğlu Can Başaran'a sarılarak bastırmaya çalıştı.