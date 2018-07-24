Milyoner'de 'poposuyla nefes alan hayvan' sorusu şaşırttı!

ATV'de ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde sorulan 'Hangi hayvanın bazı türleri popolarıyla nefes alabilir?' sorusu izleyicileri şaşırttı.

Murat Yıldırım'ın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünde tiyatro oyuncusu Ahmet Burahan Yanık'a sorulan 30 bin lira değerindeki ilginç bir soru izleyenleri şaşırttı. 'Hangi hayvanın bazı türleri popolarıyla nefes alabilir?' sorusunun şıkları kaplumbağa, bukelamun, yarasa ve kurbağa şeklindeydi. Soruyu gören yarışmacı belgesel izlemesini çok sevdiği halde daha önce böyle bir şeyi duymadığını söyledi.

Yarı yarıya joker hakkını kullanan yarışmacı, iki şıkkın elenmesinin ardından doğru yanıt olan 'kaplumbağa' cevabını verdi. Murat Yıldırım doğru cevabın gelmesiyle yarışmacının yanına giderek tebrik etti. 25 yaşındaki yarışmacı bir sonraki soruda çekildi ve 30 bin TL'lik ödülün sahibi oldu.