Milyoner'de olay soru: 'Dineliyorum' diyen bir Sivaslı ne yapıyordur?

'Kim Milyoner Olmak İster'in en ilgi çeken sorularından biri yarışmacı İstanbul Tıp Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Sümeyye Büyük'e soruldu.

Yarışmanın ilk sorusu: Yıpranan saç uçlarını kestiren biri, bu durumu anlatmak için hangi ifadeyi kullanır?

Sümeyye Hanım, "Kırıklarımı aldırdım" cevabını vererek 500 TL'lik ilk soruyu bildi.

Yarışmanın 2. sorusu: İzlediğiniz bir çizgi filmdeki karakterin, başının etrafında yıldızlar ve kuşlar dönüyorsa muhtemelen ne olmuştur?

Sümeyye Hanım, "Başını bir yere çarpmıştır" cevabını vererek 1000 TL'lik soruyu bildi.

Yarışmanın 3. sorusu: "Oğlum bak git", "Herkesin hayatına kimse karışamaz" ve "Al, kırdın kırdın" gibi sözler geçiyorsa, izlediğiniz videonun başlığı hangisi olabilir?

Sümeyye Hanım, "İnternet fenomenleri" cevabını vererek 2000 TL'lik soruyu bildi.

Yarışmanın 7. sorusu: "Babayaro" ve "Babangida" hangi ülkenin, Avrupa takımlarında da başarılar kazanan milli futbolcularıdır? Sümeyye Hanım, telefon joker hakkını kullanarak, Nijerya cevabını vererek 15,000 TL'lik soruyu bildi.

Yarışmanın sosyal medyada en çok tartışılan, konuşulan sorusuna geldi sıra. Sümeyye Hanım bu soruda çift cevap hakkını kullandı ama doğru cevabı maalesef veremedi. "Dineliyorum" diyen bir Sivaslı ayakta duruyorum demek istemiştir.