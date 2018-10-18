Milyoner ailenin tüm fertleri bir selfie yüzünden feci şekilde can verdi!

Ölümün ne zaman nerede nasıl bir şekilde bizleri bulacağını kestirmek oldukça güç. Çünkü olmaz denilen anlarda ufak bir hatanın bedelini trajik bir şekilde canınızla ödemeniz içten bile değil. Geçtiğimiz yıl milyoner bir ingiliz ailesinin Avustralya'da yaşadığı kaza hayatını kaybetmesi de buna örnek...

