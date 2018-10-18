Milyoner ailenin tüm fertleri bir selfie yüzünden feci şekilde can verdi!

Ölümün ne zaman nerede nasıl bir şekilde bizleri bulacağını kestirmek oldukça güç. Çünkü olmaz denilen anlarda ufak bir hatanın bedelini trajik bir şekilde canınızla ödemeniz içten bile değil. Geçtiğimiz yıl milyoner bir ingiliz ailesinin Avustralya'da yaşadığı kaza hayatını kaybetmesi de buna örnek...
Geçtiğimiz yılbaşı Avustralya'da meydana gelen ve İngiliz milyoner Cousins ve ailesinin ölümü ile sonuçlanan uçak kazasında yeni detaylar ortaya çıktı. İngiliz milyoner ve ailesini taşıyan De Havilland DHC-2 Beaver tipi özel su uçağı, son derece iyi hava koşullarına rağmen yere çakılmıştı.
Yere çakılan uçakta bulunan 58 yaşındaki Richard Cousins, nişanlısı Emma Bowden, 25 yaşındaki oğlu William, 23 yaşındaki oğlu Edward ve Emma'nın 11 yaşındaki kızı Heather kaza sonucu yaşamını yitirmişti.
Cousins'in ölümü sonrasında 41 milyon sterlin değerindeki mal varlığı, kar amacı gütmeyen Oxfam şirketine bağışlanmıştı.
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