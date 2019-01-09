Milyonda bir görülen hastalığı var bu çocuk karanlıkta bile görüyor

BURSA’nın İnegöl ilçesinde milyonda bir görülen, 'İris Kolobomu' rahatsızlığı olan Kayra Emir Polat, geceleri de gündüz gibi görüyor.

Milyonda bir görülen hastalığı var bu çocuk karanlıkta bile görüyor

İNEGÖL ilçesi Cerrah Mahallesi'nde oturan Yakup ve Hilal Polat çiftinin iki çocuğundan büyüğü Emir Kayra, milyonda bir görülen, 'İris Kolobomu' rahatsızlığı ile dünyaya geldi. Gözbebeğinin aşağıya doğru yayıldığı görülen Emir Kayra, görenlerin ilgisini çekiyor. Çevresinde 'Kedi gözlü çocuk' olarak adlandırılan Emir Kayra, bu gözleri sayesinde sıradışı bir görme yetisine sahip oldu.

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Milyonda bir görülen hastalığı var bu çocuk karanlıkta bile görüyor

GÜNDÜZ GİBİ GÖRÜYOR : Küçük Kayra, "Geceleri karanlıkta daha güzel görebiliyorum. Işık varmış gibi görüyorum" diyor. Baba Yakup Polat, Kayra doğduğunda durumu anlayamadıklarını ve doktora götürdüklerini söyledi. Doktorun ilerde küçük çapta ameliyat olabileceğini söylediğini dile getiren baba Polat "Kayra karanlıkta gördüğünü söylüyor, nasıl gördüğünü bilmiyorum" dedi.

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Milyonda bir görülen hastalığı var bu çocuk karanlıkta bile görüyor

Göz Hastalıkları Uzmanı Operatör Doktor Ali Aghayarov, ise çocuğun gözlerinde herhangi bir görme kaybının olmadığını, ilerleyen yaşlarında ameliyatla bu durumun düzeltilebileceğini ifade etti. İris Kolobomu hastalığının genetik özellikler, göz travması gibi nedenlerden dolayı ortaya çıktığını belirten doktor "Çoğu kolobom vakasının bilinen bir nedeni yoktur. Bu hastalık sık görülen bir şey değil. Ama Türkiye'de ve dünyada örnekleri var" dedi.

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Milyonda bir görülen hastalığı var bu çocuk karanlıkta bile görüyor

İRİS KOLONOMU NEDİR?
İris Kolobomu iris üzerinde delik ve yırtık bulunması anlamına geliyor. Kolobom kendiliğinden oluşabilir veya vücudun diğer organlarını ve dokularını etkileyen bir sendromun bir parçası olarak da ortaya çıkabilir. Iris kolobomu gözbebeğinin kenarında ikinci bir gözbebeği ya da siyah çentik gibi görünebilir.

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