Milyonda bir görülen hastalığı var bu çocuk karanlıkta bile görüyor

Göz Hastalıkları Uzmanı Operatör Doktor Ali Aghayarov, ise çocuğun gözlerinde herhangi bir görme kaybının olmadığını, ilerleyen yaşlarında ameliyatla bu durumun düzeltilebileceğini ifade etti. İris Kolobomu hastalığının genetik özellikler, göz travması gibi nedenlerden dolayı ortaya çıktığını belirten doktor "Çoğu kolobom vakasının bilinen bir nedeni yoktur. Bu hastalık sık görülen bir şey değil. Ama Türkiye'de ve dünyada örnekleri var" dedi.