Milyon dolarlık bu evini 25 dolara satıyor! Yapılması gereken ise çok basit

Kanada'da 3 yatak odası bulunan bu muhteşem evin sahibi olmak için sadece bir mektup yazmanız yeterli olacak. Evini satmayı başaramayan Kanadalı bir kadın vatandaş, 1,3 milyon dolarlık göl kenarında bulunan bu müstakil evin yeni sahibini, düzenlediği bir mektup yazma yarışmasıyla belirleyecek.
"Bu göl kenarındaki rüya gibi eve taşınmak, neden yaşamınızı değiştirir?" sorusuna gelen en iyi mektup sayesinde evin sahibini belirleyecek olan kadın, 25 dolarlık bir katılım ücreti belirledi. Yanıtını beğendiği kişiye evini verecek olan kadının, kişi başına alınan 25 dolarlık ücretle, evin maliyetinden çok kazanabileceği konuşuluyor.
Evin sahibi Alla Wagner, sağlık sorunları nedeniyle evden ayrılması gerektiği açıklamasını yaptı. Benzer yarışma hikayelerinden ilham aldığını anlatan Wagner, yaklaşık 1,3 milyon dolarlık evini satmayı başaramayınca "bir mektup yaz ve bir ev kazan" yarışmasını düzenlemeye karar verdiğini söyledi.
PAHA BİÇİLEMEZ: Wagner, Facebook sayfasındaki paylaşımında "Ailemin bu evde geçirdiği mutlu hayatın harika anılarına paha biçilemez. Kaz ve ördek sürülerinin göle gidip gelmesini izlemeyi, gökyüzünü, yıldızlı geceleri, doğal yaşamı ve karlı dağları görmeyi seviyorum" şeklinde konuştu.
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