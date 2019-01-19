Milyarder iş adamı Mason hayatının skandalını hasta olunca öğrendi

MoneySupermarket.com sitesinin kurucularından 54 yaşındaki milyarder iş adamı Richard Mason, doktorların ona 2 yıl önce kistik fibrozis teşhisi koymasının ardından hayatının şokunu yaşadı. 3 çocuğunda öz babası olmadığını öğrendi.

Milyarder iş adamı Mason hayatının skandalını hasta olunca öğrendi

MoneySupermarket.com sitesinin kurucularında milyarder iş adamı Richard Mason BBC Radyo'ya konuştu.
İkinci eşi Emma'nın hamile kalamamasının ardından doktora giden Mason'a kistik fibrozis hastalığı teşhisi konuldu.

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Milyarder iş adamı Mason hayatının skandalını hasta olunca öğrendi

Kistik fibrozis tehisi sonrası doktorların kısır olduğunu ve bu nedenle çocuk sahibi olamayacağını öğrenen Mason, doktorlara eski eşinden 3 çocuk sahibi olduğunu söyledi. Ancak doktorların bunun imkansız olduğunu belirtmesi üzerine Mason eski eşi Kate ile konuşmaya karar verdi.

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Milyarder iş adamı Mason hayatının skandalını hasta olunca öğrendi

Hastalığın çocuk yaştan itibaren kısılaştırdığını öğrenen Mason, soluğu 2007'de boşandığı 20 yıllık eski eşi Kate'in yanında aldı. Kate, 19 yaşındaki ikizler Ed ve Joel ile 23 yaşındaki Willem'in onun çocukları olduğunu söyledi ancak DNA sonuçları bunun tersini ortaya koydu.

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Milyarder iş adamı Mason hayatının skandalını hasta olunca öğrendi

Mason eski eşini "babalık dolandırıcılığı" suçlamasıyla mahkemeye taşıdı ve Kasım ayında Kate eski eşine 320 bin sterlin (yaklaşık 2 milyon 4 bin lira) ödemeyi kabul etti.

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