Milyarder iş adamı Mason hayatının skandalını hasta olunca öğrendi

Kistik fibrozis tehisi sonrası doktorların kısır olduğunu ve bu nedenle çocuk sahibi olamayacağını öğrenen Mason, doktorlara eski eşinden 3 çocuk sahibi olduğunu söyledi. Ancak doktorların bunun imkansız olduğunu belirtmesi üzerine Mason eski eşi Kate ile konuşmaya karar verdi.

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