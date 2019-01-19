Milyarder iş adamı Mason hayatının skandalını hasta olunca öğrendi

MoneySupermarket.com sitesinin kurucularında milyarder iş adamı Richard Mason BBC Radyo'ya konuştu.
İkinci eşi Emma'nın hamile kalamamasının ardından doktora giden Mason'a kistik fibrozis hastalığı teşhisi konuldu.
Kistik fibrozis tehisi sonrası doktorların kısır olduğunu ve bu nedenle çocuk sahibi olamayacağını öğrenen Mason, doktorlara eski eşinden 3 çocuk sahibi olduğunu söyledi. Ancak doktorların bunun imkansız olduğunu belirtmesi üzerine Mason eski eşi Kate ile konuşmaya karar verdi.
Mason eski eşini "babalık dolandırıcılığı" suçlamasıyla mahkemeye taşıdı ve Kasım ayında Kate eski eşine 320 bin sterlin (yaklaşık 2 milyon 4 bin lira) ödemeyi kabul etti.
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