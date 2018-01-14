Milli Yenge bir kadının ne isteyeceğini açıkladı!

Hepimizi onu Milli Yenge olarak tanıyoruz. Yozgatlı Dayı'nın kendisini Yozgat'a davet etmesi ve üzerine gelişen süreç çok konuşulmuştu. Türkiye'de tanındıktan sonra ülkemizden de çok sayıda takipçi kazanan Cerny, yaptığı son paylaşımda bu defa hemcinslerinin hayatta neye ihtiyaç duyduğuyla ilgili bir bilgi paylaşımında bulundu.