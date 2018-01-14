Milli Yenge bir kadının ne isteyeceğini açıkladı!

Hepimizi onu Milli Yenge olarak tanıyoruz. Yozgatlı Dayı'nın kendisini Yozgat'a davet etmesi ve üzerine gelişen süreç çok konuşulmuştu. Türkiye'de tanındıktan sonra ülkemizden de çok sayıda takipçi kazanan Cerny, yaptığı son paylaşımda bu defa hemcinslerinin hayatta neye ihtiyaç duyduğuyla ilgili bir bilgi paylaşımında bulundu.
Amerikalı oyuncu ve Snapchat yıldızı Amanda Cerny sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 'Kadınlar hayattan ne ister?' sorusuna cevap verdi
Seksi fiziğini ortaya koyan 26 yaşındaki Amanda Cerny, hesabından paylaştığı fotoğrafın altına 'Hayatta kadınların ihtiyaç duyduğu üç şey vardır: Yemek, Su ve Övgü' notunu düştü
İŞTE CERNY'NİN O PAYLAŞIMI; Amanda Cerny neden yenge oldu? ‘Yozgatlı Dayı’ olarak hayatımıza giren Cemal Lalek. Sebep ise; bu ikilinin Twitter üzerinden birbirleriyle yaptıkları konuşmalar. Son olarak Amanda Cerny, elinde bir yüzük tutan fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşmış ve ‘Yozgatlı Dayı’ Cemal Lalek’e evlilik teklifinde bulunmuştu.
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