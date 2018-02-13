Milli sporcu ve arkadaşının feci ölümü

ISPARTA’da, yol kenarındaki demir direğe çarpan otomobildeki milli sporcu Rüveyda Güler (21) Rüçhan Gürkan (23) yaşamını yitirdi.

Milli sporcu ve arkadaşının feci ölümü

ISPARTA’da, yol kenarındaki demir direğe çarpan otomobildeki milli sporcu Rüveyda Güler (21) Rüçhan Gürkan (23) yaşamını yitirdi. Kaza, saat 03.30 sıralarında, Isparta- Keçiborlu yolu üzerinde meydana geldi. Rüçhan Gürkan yönetimindeki 32 AR 294 plakalı otomobil, Baladız kavşağında, kontrolden çıkıp, yol kenarındaki demir direğe çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

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Milli sporcu ve arkadaşının feci ölümü

Sağlık görevlileri, sürücü Rüçhan Gürkan ile otomobildeki Rüveyda Güler’in yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Gürkan ve Güler’in cenazeleri, Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne götürüldü.

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Milli sporcu ve arkadaşının feci ölümü

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlatırken, hurdaya dönen araç ise çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.

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Milli sporcu ve arkadaşının feci ölümü

Rüveyda Güler’in, Kahramanmaraş Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde havalı tabanca milli sporcusu olduğu belirtildi.

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