Milli sporcu ve arkadaşının feci ölümü

Sağlık görevlileri, sürücü Rüçhan Gürkan ile otomobildeki Rüveyda Güler’in yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Gürkan ve Güler’in cenazeleri, Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne götürüldü.