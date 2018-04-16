Milli savaş uçağı dev fuarda göründü!

Malezya Savunma Bakanlığının ev sahipliğinde bu yıl 16'ncısı düzenlenen Asya Savunma Hizmetleri (DSA 2018) Fuarı, Kuala Lumpur'da başladı. Dev fuarda Türkiye'nin çift motorlu, 5. nesil savaş uçağı TF-X projesininin maketi de ortaya çıktı.
Malezya Savunma Bakanlığının ev sahipliğinde bu yıl 16'ncısı düzenlenen Asya Savunma Hizmetleri (DSA 2018) Fuarı, Kuala Lumpur'da başladı. Dev fuarda Türkiye'nin çift motorlu, 5. nesil savaş uçağı TF-X projesininin maketi de ortaya çıktı.
Malezya Savunma Bakanlığının ev sahipliğinde bu yıl 16'ncısı düzenlenen Asya Savunma Hizmetleri (DSA 2018) Fuarı, Kuala Lumpur'da başladı. Dev fuarda Türkiye'nin çift motorlu, 5. nesil savaş uçağı TF-X projesininin maketi de ortaya çıktı.
Malezya Savunma Bakanlığının ev sahipliğinde bu yıl 16'ncısı düzenlenen Asya Savunma Hizmetleri (DSA 2018) Fuarı, Kuala Lumpur'da başladı. Dev fuarda Türkiye'nin çift motorlu, 5. nesil savaş uçağı TF-X projesininin maketi de ortaya çıktı.
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