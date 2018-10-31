Milli hava savunma füze sistemi geliyor bakın adı ne olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Teknoloji Geliştirme Altyapıları açılışı töreninde  konuştu ve Patriot ile S-400'e rakip olacak çalışmanın müjdesini verdi.

Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları:

"Türkiye; savunma, havacılık ve uzay teknolojilerinin her alanında söz sahibi olma yolunda hızla ilerliyor.

Savunma sanayindeki yerlilik oranını arttırdık.Yaşadığımız dönemin tarihe altın harflerle kazınacağına inanıyorum. Savunma sanayinde yüzde 65 olan yerlilik millik oranını daha da artıracağız. TÜBİTAK SAGE, savunma sanayimize önemli katkılar sağlıyor.

HABRAS'ın işletmeye alınması ile ABD ve ÇİN gibi ülkelerin sahip olduğu alt yapıya sahibiz. Bu kritik sistemin ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum.

Savunma sanayimiz milli bir yapıdadır. PULAT, TÜBİTAK SAGE ve ASELSAN tarafından geliştirildi. Harp başlığı ve ateşleme sistemiden oluşan çok etki bir araçtır.  

Savunma sanayiminizin bir başka özgün ürünüde yüksek güçlü lazer sistemi geliştirilmesi kısa adı lazer ışınları. Kendi mühendislerimiz tarafından tasarlandı. Hava araçlarında ve gemilerde kullanılabilir hale  gelecek.

Günümüzde güvenlik kavramı değişti.  ilk milli elektromanyetik silah SAPAN. Son dönemdeki terör operasyonlarında etkin bir şekilde kullanıyoruz. Zeytin Dalı bunun örneğidir. geliştirdiğimiz bazı silahları TSK'ya bugün teslim edeceğiz.

Hava Kuvvetlerine hassas güdüm ve kitler yurt içinde üretilmektedir. Kanatlı güdüm kiti orta menzilli mühimmatları da TSK'ya kazandırdık

Uzun menziller bölgesel hava savunma sisteme olan ihtiyacımız gündeme geliyor. Bu projenin ilk adımını bugün atıyoruz. Milli uzun menzilli bölgesel hava füze savunma sisteminin oluşturulmasına yönelik çalışmalar başlatıldı. İlk teslimatların 2021 yapılması söz konusu SİPER adı ile başladığımız uzun menzille hava savunma sisteminin hayırlısı olmasını diliyorum.

  • Güncel 31 Ekim 2018 16:20
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BU VİDEOYA YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 31 Ekim 2018 16:49 ekonomi batağını örtbas etmek için içiboş toplantılar yapıyorlar. beyler halk artık kiloyla alamıyor gıdayı

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